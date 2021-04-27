疫情與加稅雜音干擾 信用債市動能略為降溫

部分地區疫情升溫，加上美國政府可能加稅等雜音干擾，風險性資產表現受到壓抑。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債市資金呈淨流出外，投資級債與新興市場債分別迎來50.9億與5.7億美元的資金淨流入，動能較前一周皆略為減緩。

安聯投信指出， 包括日本、印度及部分歐美部分地區疫情再度出現升溫跡象，加上據悉美國總統拜登可能對富人徵收較高的資本利得稅，包括美國與全球股市等風險性資產區間震盪，風險性債券表現也較為逆風；不過檢視最新關鍵經濟數據，上周公布的美國初領失業救濟金人數不但明顯優於市場預期，也創下2020年3月14日以來的新低，顯示就業市場持續改善，故雖有短線雜音干擾，但全球經濟仍穩步邁向復甦，風險性資產中長線來說後市展望仍正面。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，全球各國持續接種疫苗，其中又以歐美國家進度較快，施打比率有望在今年夏季時來到60%左右，相較之下新興國家雖施打進度較慢，但隨著成熟國家陸續達到群體免疫，新興國家有望於下半年獲得疫苗、疫情漸趨緩和，且在對經濟復甦的正面期待下，疫情雖偶有起伏，但對市場的衝擊程度已較去年明顯減少。

許家豪指出， 在疫苗接種、經濟復甦及去年同期的低基期效應帶動下，全球通膨數據開始上揚，並在年初時一度引發市場擔憂並帶來波動，但觀察全球包括美國聯準會及歐洲央行等態度，為確保經濟增長，主要央行近期內仍將容忍通膨上揚，最快也可能在下半年才開始考慮減少購債，最後才是升息，市場流動性近期內仍有望延續。

觀察全球市場，許家豪表示，在經濟基本面的復甦下，全球企業獲利也逐漸轉佳；根據JPMorgan於4月初發布報告指出，包括全球、美國、歐洲及新興市場企業今年EPS獲利成長率皆有望來到26%以上水平，其中MSCI新興市場指數企業成長率更可上看37.5%，居全球市場之冠。對此，許家豪指出，雖新興國家疫情仍有浮動，但成熟國家終端消費市場因解封恢復動能，已開始帶動新興國家出口及企業表現，若疫情在下半年進一步受到控制，新興市場後續可望加速復原，相關資產表現可期。

在債券的投資上，許家豪指出，在包括美國在內等各國擴大財政赤字以支撐經濟下，公債殖利率可能被推動走揚，故信用債此時機會較利率債為優。在市場的佈局上，新興市場資產本在基本面的逐漸復甦支持下後續有表現空間，而新興債不但具有較全球及成熟市場同級債券較佳的利率，更因利差較大更具投資價值，值得追求收益及後市潛在成長空間的投資人關注。