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彭博：美擬提高富人資本利得稅 上周資金流出股票資產

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國近週初領失業金人數降至13個月低點，三月新屋銷售升至2006年來最高，但日本及印度等國新冠疫情復燃、媒體報導美國總統拜登研擬提高資本利得稅引發市場擔憂，美股五週來首度收黑，全球股市小跌。依據彭博資訊統計，截至2021/4/23過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金小幅淨流出4.1億美元，其中主要淨流出美國67.8億美元，中國、亞太、日本及新興市場則分別淨流出18.9億、2億、1億及0.6億美元。而全球、歐洲及拉美股市則分別吸引資金淨流入42.9億、18.8億及0.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨著美國十年期公債殖利率回落至1.6%以下，近期盤勢焦點轉向全球疫情、企業財報及美國拜登政府的加稅政策，牽動市場波動，所幸觀察四月美歐Markit採購經理人指數初值及新訂單持續上揚，顯示全球景氣仍在擴張軌道，預期隨著日本及印度官方加強防疫限制，歐盟加速購買疫苗並預計七月底前讓七成成年人接種新冠疫苗，有助降低疫情對經濟的干擾。

此外，根據Factset統計，史坦普500大企業已有25%公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為84%及77%，第一季獲利預估成長33.8%，將是2010年第三季以來最大增幅，且第一季淨利潤預估11.6%、將是2008年以來第三高。值此股市漲高後靜待企業財報及消化拜登政策前景之際，建議投資人做好防範市場波動的準備但也無須過度保守，現階段建議以美國及新興市場平衡型基金為核心，並留意股市震盪加碼機會，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備的策略，網羅類股及區域輪動機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，儘管對於生技以及製藥產業、經濟以及全球所有地區而言，目前仍是充滿挑戰的時期，但我們對找到應對大流行的解決方案仍持樂觀態度。目前至少有四種且可能還會有更多種的疫苗能有效預防感染，這些疫苗已經在全球範圍內開始施打，隨著製造商在未來數月繼續擴大產能，我們對有足夠的劑量滿足需求抱持希望，並認為新冠疫情帶來的干擾是暫時的，預期生技產業今年下半年營運將恢復正常。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪‧拉加認為，在新冠肺炎疫情影響的全球市場動盪中，更加突顯新興市場企業的全球競爭優勢，嚴重的晶片短缺問題加深全球對於台灣與南韓半導體產業的依賴，他們以強大的製造能力主導全球半導體產業，南韓的電池製造商成為全球電動車電池的主要供應商，致力於癌症與其他主要疾病創新療法的中國生物技術公司，成功地將其新藥授權予全球製藥公司。在各行各業中，愈來愈多證據顯示新興市場企業正在擴展其價值鏈，展現長期成長潛力。

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