快訊

被爆周旋多名女子！銀行主管害公司遭蛋洗 最新懲處曝光

尹汝貞「夢想之地」奪奧斯卡 偷腥前夫回應了

2025綠色投資將破兆 SEMI打造再生能源商業交流平台

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

全球向2050淨零碳排目標邁進，預估到2025年綠色投資將破兆元，也加速全球加速再能源產能及交易平台發展。SEMI（國際半導體協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（26）日表示，為助攻淨零轉型新目標，今年在台舉辦的國際智慧能源週（Energy Taiwan）將盛大舉行。

曹世綸表示，預定今年10月27日至29日在台北南港展覽館舉行的國際智慧能源週，將以「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主題，打造全台最具指標性的再生能源商業交流平台。

他進一步指出，為因應產業需求與發展趨勢，近期啟動SEMI風能產業委員會與SEMI智慧儲能委員會，全面加速與提升產業競爭力。未來，SEMI也將持續透過委員會、政策倡議，以及匯集眾多意見領袖定期會議，協助會員公司深化與產、官、學、研多方合作，幫助企業接軌國際永續進程，迎接再生能源推廣新課題。

各個跨國企業及相關在地供應鏈，也將擴大再生能源需求。根據RE100氣候組織今年最新數據，RE100所有企業的用電，已有40%來自再生能源，比2015年成長兩倍，其中更有77家企業已使用高達90%以上的再生能源。

曹世綸表示，當國際間已談到「淨零轉型」為將能源轉型再擴大的目標，台灣政府也開始規劃在2050年達到淨零目標的可能路徑。除繼續推動低碳能源，也要精進光電、風電技術等再生能源的研發與進步。預估到2025年，再生能源將創造超越1兆元的投資額與1.2兆的產值，以及2萬個以上的工作機會。

再生能源 太陽光電

延伸閱讀

侯友宜：再生能源配比 中央講清楚

目標2039年全面碳中和！賓士生產基地明年將全面使用再生能源

聯合報社論／能源問題已變成「屋裡的大象」

南方五省區 可再生能源電力交易

相關新聞

4月供電增逾7% 台電：今年夏季用電恐再創新高

夏季雖尚未來臨，但4月迄今用電需求已一路攀升，根據台電統計，4月迄今供電量較去年同期增加近10億度，尖峰更較去年同期增加...

儒鴻訂單暢旺 董事長：能見度到年底

儒鴻訂單暢旺，儒鴻董事長洪鎮海今天表示，訂單能見度已排至今年年底

4座國家公園幕後推手 首任營建署長張隆盛辭世

首任營建署長、現為財團法人都市更新研究發展基金會董事長張隆盛在4月23日凌晨辭世，享壽81歲。營建署表示，張隆盛任內推動...

台灣企業Q1整體獲利成長正面 台股財報有望淡季不淡

安聯投信表示，過去一周台股即使出現波動、但始終維持在萬七之上；盤面上，電子股交易比重降至五成，顯示受惠經濟復甦、通膨概念...

【財經展望周報】特斯拉、蘋果、臉書公布財報／聯發科、聯電法說會

本周國內值得關注的經濟議題是，攸關北部電力供應的第三天然氣接收站如何處理。蔡英文總統22日與環保團體對藻礁與中油三接議題未取得共識，傳出行政院目前替代方案底線是外推至不超過環評範圍，等於最多外推至離岸1公里，最快本周宣布。...

對抗空汙大作戰／燃氣發電 比燃煤環保

政府規劃將燃氣發電占比拉高至五成，長榮大學綠環系系主任賴信志直言，排放量絕對不等於影響空氣品質之汙染物濃度，相較燃煤發電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。