2025綠色投資將破兆 SEMI打造再生能源商業交流平台

全球向2050淨零碳排目標邁進，預估到2025年綠色投資將破兆元，也加速全球加速再能源產能及交易平台發展。SEMI（國際半導體協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（26）日表示，為助攻淨零轉型新目標，今年在台舉辦的國際智慧能源週（Energy Taiwan）將盛大舉行。

曹世綸表示，預定今年10月27日至29日在台北南港展覽館舉行的國際智慧能源週，將以「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主題，打造全台最具指標性的再生能源商業交流平台。

他進一步指出，為因應產業需求與發展趨勢，近期啟動SEMI風能產業委員會與SEMI智慧儲能委員會，全面加速與提升產業競爭力。未來，SEMI也將持續透過委員會、政策倡議，以及匯集眾多意見領袖定期會議，協助會員公司深化與產、官、學、研多方合作，幫助企業接軌國際永續進程，迎接再生能源推廣新課題。

各個跨國企業及相關在地供應鏈，也將擴大再生能源需求。根據RE100氣候組織今年最新數據，RE100所有企業的用電，已有40%來自再生能源，比2015年成長兩倍，其中更有77家企業已使用高達90%以上的再生能源。

曹世綸表示，當國際間已談到「淨零轉型」為將能源轉型再擴大的目標，台灣政府也開始規劃在2050年達到淨零目標的可能路徑。除繼續推動低碳能源，也要精進光電、風電技術等再生能源的研發與進步。預估到2025年，再生能源將創造超越1兆元的投資額與1.2兆的產值，以及2萬個以上的工作機會。