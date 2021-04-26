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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

安控廠彩富第1季轉盈 每股純益0.1元

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠彩富電子（5489）26日公布今年第1季稅後純益1,049萬元，每股純益0.1元，終結連三季虧損。

彩富今年第1季毛利率32.46%。主攻ODM的安控廠彩富去年受到疫情拖累以及新台幣升值雙重影響，全年稅後淨損2,862萬元，每股淨損0.29元，為成立來首見，儘管如此，公司董事會仍決議將配發1元現金股利，公司預計將發出1億元股息。

彩富去年全年營收年減34.73%，下滑至11.76億元，為歷史新低，全年首度陷入虧損。今年第1季營收3.02億元，年減17%。外界預期，彩富首季順利轉盈，主要與匯率因素和緩有關

彩富即使目前業績低迷，但在台灣營運仍維持300多人，沒有資遣任何員工或放無薪假，相較於美國陸續仍有出貨，歐洲因疫情嚴重，去年部分大客戶停止拉貨，業績難免受衝擊。

彩富 疫情

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