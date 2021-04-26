浩鼎抗癌新藥I / II期臨床研究 成功收白血病首位患者

台灣浩鼎生技（4174）今（26）日宣布，旗下抗癌新藥OBI-3424獲美國癌症研究網絡SWOG支持的 I/II期臨床試驗計畫，已展開病患召募，將以成人白血病患為對象，並成功收治了首位患者。

台灣浩鼎指出，OBI-3424是一種前驅性化療首創型新藥，經由癌細胞內AKR1C3酵素作用，能釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。

這項研究計畫名為「針對復發或難治型T細胞急性淋巴細胞白血病（T-ALL）及T淋巴母細胞淋巴瘤（T-LBL）患者的AKR1C3前驅藥OBI-3424 I / II期研究計畫」，獲得美國癌症研究的最大公共網絡SWOG支持，其屬於美國國家癌症研究所（NCI）成立的國家臨床試驗網絡（NCTN）分支。NCTN的癌症臨床試驗均由美國頂尖癌症專家設計，以政府稅收挹注，並獲志願病患之支持。

台灣浩鼎醫學長Tillman Pearce指出，這項試驗目的在驗證OBI-3424在異種移植動物實驗中的效果，能否顯現在T細胞成人白血病患者(T-ALL)身上。先前老鼠異種移植實驗是由NCI幼兒臨床前研究小組所完成，所以此一臨床試驗由SWOG推動來測試其在病人身上效果，再合適不過。

之前台灣浩鼎已展開OBI-3424針對實體瘤患者的第I / II臨床試驗；而這次以T細胞急性白血病和淋巴瘤患者的研究計畫，正好補足了OBI-3424另一治療領域的評估。

台灣浩鼎表示，OBI-3424治療T-ALL / T-LBL 的SWOG臨床試驗，是由美國俄亥俄州克利夫蘭診所Taussig癌症研究所住院部白血病科主任、也是勒納醫學院教授的Anjali S. Advani醫學博士，擔任首席研究員。

Advani博士指出，「儘管急性淋巴性白血病（B-ALL）的治療已有顯著進步，相對下，T-ALL的治療仍待加強；」他希望，OBI-3424以AKR1C3為靶向的T-ALL治療，未來將提供極具潛力的治療新策略。