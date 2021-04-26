製造業、會展與貿易業第1季紓困 4月30日截止申請

經濟部今（26）日表示，2021年第一季的紓困方案，將在4月30日截止申請，企業若在今年1月至3月期間，如屬營業額衰退達50%以上之「艱困企業」，皆可申請營運補貼與薪資補貼。

經濟部官員表示，自3月18日開放申請後，目前經費尚未用罄，有需要的企業可於4月30前提出申請，後續將視疫情發展和經費剩餘情況，討論是否延長及調整紓困方案。

不過，自2020年4月21日開始公告受理的「紓困2.0」，一直到現在的「紓困3.0」，根據經濟部的統計資料顯示，每一季受理申請的案件數和撥付金額都呈現逐漸趨緩態勢，除因為過去已獲任何一期營運資金補貼者，不再補貼外，也由於國內疫情控制得宜，經濟強勁復甦。

上一季於今年3月18日截止受理申請的製造及技術服務業薪資及營運資金補貼3.0的申請，其撥付金額便首度降到十億元以下，僅撥付約9.5億元，總計受理1605案。

只是，雖國內經濟在去年第4季已有復甦，但經濟部表示，部分從事出口相關產業仍持續受到疫情影響。同時，因各國仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行，使會展業及貿易業營運持續受嚴重影響，因此經濟部在2021年第1季持續辦理紓困補貼。

經濟部指出，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務的業者，或會展業及貿易業，在2021年1月至3月期間，若符合營業額衰退達50%以上「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工三個月經常性薪資費用四成、每月上限二萬元，及以正職員工數乘以一萬元的一次性營運資金補貼，但過去已獲任何一期營運資金補貼者，不再補貼。

經濟部表示，申請資格大致延續去年補貼規定，包含營業額衰退幅度採同期比較、興櫃與上市櫃公司2021年第1季EPS應為負值或有營業損失方得申請、技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務的實績佐證資料等。本次薪資及營運資金補貼措施的申請期間自2021年3月18日起至經費用罄為止，或最遲至2021年4月30日為止。其中，製造業及其技術服務業的紓困申請，一律採線上申請，而會展業及貿易業的紓困申請，則可以線上或書面方式辦理。