用電需求一路攀升 台電：4月迄今尖峰較去年增逾百萬瓩

夏季雖尚未來臨，但4月迄今用電需求已一路攀升，根據台電統計，4月迄今供電量較去年同期增加近10億度，尖峰更較去年同期增加逾百萬瓩。此外，台電也坦言，供電方面則因水情不佳，水力發電受影響，但台電強調，面對即將到來的夏季用電尖峰，可能持續創下新高，台電已充分掌握供電情勢，做好準備，努力維持穩定供電，但也盼望民眾共同節約用電。

台電指出，3月底以來負載一路攀升，3月29日至31日連續三天尖峰負載打破歷年3月用電紀錄，今年第1季供電量更是較去年同期增加超過3%。進入4月後，用電量更是持續增加，今年4月迄今最高尖峰為4月22日的3276.5萬瓩，較去年4月份尖峰2,999萬瓩，高出達278萬瓩，今年4月截至22日，供電量達137.7億度，較去年同期127.9億度增加將近十億度，增幅逾7%。

在供給方面，台電表示，受到水情不佳影響，今年第1季水力發購電量為5.6億度，較去年同期6.7億度，減少了近16%。面對第2季水力發電，台電亦不敢過度樂觀預測。

面對今夏供電情勢，台電強調，已充分掌握，做好準備，努力維持穩定供電，包括全力進行各項機組大修或檢修工作，例如4月上旬開始大修的核三廠1號機，以及預計4月30日開始大修的大林電廠燃氣機組6號機，並緊盯進度，務求在夏季尖峰來臨前上線。

此外，現階段台電也會調度狀態好、效率高的機組上線發電，滿足用電需求，確保備轉容量率維持在10%以上，供電燈號維持綠燈。