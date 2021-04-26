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出口旺、內需熱、氣溫高 今年4月用電量較去年高

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

夏季雖尚未來臨，但4月迄今用電需求已一路攀升。台電今（26）日表示，4月迄今供電量較去年同期增加近10億度，尖峰更較去年同期增加逾百萬瓩；供電方面則因水情不佳，水力發電受影響。台電強調，面對即將到來的夏季用電尖峰，可能持續創下新高，台電已充分掌握供電情勢，但也呼籲民眾節約用電。

台電發言人張廷抒表示，4月用地量增加推測有幾個原因，分別為今年出口暢旺、後疫情時代國人在國內消費增加，以及今年4月比去年炎熱；若依照這樣的發展，今年夏季用電可能會打破去年紀錄。

至於北中南地區電力需求是否有增減，張廷抒說，目前只能先看到總量，分區用電狀況則須等到4月電費出爐才能統計。

台電說明，3月底以來負載一路攀升，3月29日至31日連續3天尖峰負載打破歷年3月用電紀錄，今年第1季供電量更是較去年同期增加超過3%。

進入4月後，用電量更是持續增加，今年4月迄今最高尖峰為4月22日的3276.5萬瓩，較去年4月份尖峰2.9萬瓩，高出達278萬瓩，今年4月截至22日，供電量達137.7億度，較去年同期127.9億度增加將近10億度，增幅逾7%。

台電進一步說明，供給方面，受到水情不佳影響，今年第1季水力發購電量為5.6億度，較去年同期6.7億度，減少了近16%。面對第2季水力發電，台電亦不敢過度樂觀預測。

台電強調，預計今年夏季用電尖峰，可能再創新高。面對供電情勢，台電已充分掌握，做好準備，努力維持穩定供電，包括全力進行各項機組大修或檢修工作，例如4月上旬開始大修的核三廠1號機，以及預計4月30日開始大修的大林電廠燃氣機組6號機，並緊盯進度，務求在夏季尖峰來臨前上線。

台電也強調，現階段台電也會調度狀態好、效率高的機組上線發電，滿足用電需求，確保備轉容量率維持在10%以上，供電燈號維持綠燈。但台電呼籲，期盼民眾共同節約用電。

台電 供電

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