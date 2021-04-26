台灣企業Q1整體獲利成長正面 台股財報有望淡季不淡

安聯投信表示，過去一周台股即使出現波動、但始終維持在萬七之上；盤面上，電子股交易比重降至五成，顯示受惠經濟復甦、通膨概念及原物料漲價題材等，非電族群交投熱度持續升溫，成為資金追逐的主要板塊之一。

面對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，隨著大盤來到歷史相對高點，許多標的評價面臨重新檢視與持續修正，加上類股快速輪動，波動幅度難免變大。

回到基本面，鍾安綾表示，今年以來傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間與幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往散裝以及航空貨運擴散，後市展望可期。

在傳產方面，鍾安綾表示，中國嚴控排碳加上全球終端需求暢旺，長期有利鋼鐵相關產業。紡織相關題材也值得持續留意。

在電子部分，鍾安綾表示，對於市場持續擔心庫存堆積與去化風險，然目前供應鏈庫存亦低，預期第二季庫存風險不高。不過，建議對於庫存和終端需求變化需密切追蹤。

從籌碼面來看，23日三大法人買超211.5億元，其中外資買超190.7元，較前一日放大。此外，過去一周雖因市場較為震盪，外資賣超幅度較大，但4月初累積至今仍買超逾385.7億元，且在22日成交創天量當天仍呈買超，顯示外資對台股仍有信心，對於市場後續資金動能及信心有正面助益。

展望後市，鍾安綾表示，近期持續觀察陸續釋出財報的指標企業數據，不過在經濟復甦、景氣回溫與低基期效應等正面利多支撐下，預估台灣企業第一季整體獲利成長表現應正面、第一季有望淡季不淡。在觀察指標上，則可持續觀察美國10年期公債殖利率走勢，若持續走升則應注意升速是否過快，此外也須留意支撐漲價題材股價上升之因素是否延續。