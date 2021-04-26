課囤房稅 朝野七案周四攻防

囤房稅本周再交鋒，行政院雖已表態囤房稅審慎研議，目前無政院版本，但在野黨來勢洶洶，立法院財政委員會將於本周四（29日）排審《房屋稅條例》修正草案，朝野立委共提出多達七版本囤房稅修法，主要有調高非自住住家稅率上限或下限、調降自住稅率、直接訂定差別稅率等三方向。

財政部表示，現行房屋稅條例就有囤房稅機制，目前持續督促地方政府積極因地制宜，合理評定稅基，並與內政部、地方政府就改革成效、稽徵實務等面向綜合考量，官員強調房屋稅改革涉及層面較廣，須審慎評估。

據悉，囤房稅修法中包括國民黨立委曾銘宗與費鴻泰、李貴敏、楊瓊瓔、賴士葆等提案版本，及民進黨立委郭國文與林楚茵共同提案，加上時代力量、民眾黨以黨團名義提案，合計共七個版本。

曾銘宗與費鴻泰共同提案版本，是將非自住住家用房屋稅率自現行3.6%提高至5%，並新增條文，明訂各地方政府應以全國歸戶資料來訂定差別或累進稅率，持有四戶以上稅率不得低於5%；自住及公益出租人則不變。

郭國文及林楚茵版本也調高非自住住家稅率天花板至4.8%，另也將非自住住家最低稅率自現行的1.5%提高到2%，促使地方政府調高非自住稅率。

而部分修法版本則調降自住稅率，希望擴大與囤房者的稅率差距，包括楊瓊瓔版本、郭國文及林楚茵版本，都將自住住家用稅率從現行的1.2%調降至1%。

此外賴士葆、李貴敏、時代力量、民眾黨版本都是主張直接在房屋稅條例中訂定差別稅率。

賴士葆版本是不再區分住家用、非住家用房屋，並直接全國歸戶，最高稅率是第十戶以上課徵8%；李貴敏版本是針對非自住住家課徵1.8%至3.6%不等的稅率，持有十戶以上才以最高稅率3.6%來課徵。

時代力量則針對「單一自住」降稅率至1%，第二、三戶維持現行1.2%，非自住住家採全國歸戶，最高為第十戶以上適用6%至10%稅率；民眾黨版本則針對單一自住採區間稅率0.6%至1.2%，同樣採全國歸戶，最高是持有第六戶以上非自住稅率為3.6%至4.8%。