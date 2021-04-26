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對抗空汙大作戰／空氣品質 天候影響大

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

相較去年，今年許多民眾對空汙特別有感，長榮大學綠環系系主任賴信志解釋，為排除疫情影響，他分析、比較今年與去年1、2月空氣品質，發現在排放量都不變條件下，影響空品不只是排放量，很大因素是取決於氣候系統的影響。

民眾多數感覺今年空品較去年惡化，對於此現象，賴信志說明，為排除新冠肺炎的影響，他針對去年及今年1、2月進行分析比較，假設無論是台灣或中國大陸的汙染物排放設定都不改變，研究發現，天氣系統對今年的影響，比去年大上許多。

賴信志解釋，相較於去年的1、2月，影響台灣空品的大陸高壓系統等較偏北，今年離台灣較近，因此今年天氣系統對空品影響天數，1月多了八天，2月多了六天。

賴信志說明，此因素導致台灣的空品不良天數，是大氣演化的結果，完全不是人類能控制的，假設台灣把所有空氣汙染源都關掉，在天氣系統影響下，產生空汙較嚴重的機會，仍會比去年多，主要關鍵還是天氣系統。

空汙

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