對抗空汙大作戰／燃氣發電 比燃煤環保

政府規劃將燃氣發電占比拉高至五成，長榮大學綠環系系主任賴信志直言，排放量絕對不等於影響空氣品質之汙染物濃度，相較燃煤發電，燃氣發電的確可大幅減少很多空汙物排放，如硫氧化物（SOx）、重金屬、PM2.5等，這是相當確定的。

為減少空汙、提升國內空氣品質等，政府規劃能源政策，希望在2025年，能達到將電力結構調整為低碳天然氣發電占比50%，並將燃煤發電占比降至30%，再生能源發電量則要成長達20%。

針對火力發電，政府正努力將燃煤汰換成燃氣發電。賴信志表示，一般民眾的觀念會認為發電的排放量大，汙染物也會比較多，其「排放量絕對不等於影響空氣品質之汙染物濃度」，會受到燃燒的機組、防制設備、天氣影響、在何處與何時形成汙染都有關。

賴信志強調，可以確定的是，燃氣發電比燃煤發電能減少相當多空汙物的排放，若要在燃氣與燃煤發電之間，賴信志篤定表示「若真要選，燃氣會比燃煤好！」