對抗空汙大作戰／移動汙染源 看不見的威脅

空汙議題近期備受關注，其中固定汙染源時常成為民眾質疑焦點。長榮大學綠能與環境資源學系系主任賴信志直言，平時人們看到工廠煙囪煙很大，其實並不代表汙染很大，是因水氣含量較多，相對來看，中火每日排放3.4噸PM2.5，而台中市內移動汙染源排放量卻高達6.3噸。

多數民眾對於改善空氣品質一事，通常會將目光放在顯而易見的工廠、電廠等煙囪上。賴信志說，一般民眾習慣眼見為憑，但工廠煙囪排放的氣體或其他物質，之所以會看得到，是因為水氣含量比較多，但煙很大並不是就代表汙染很大。

賴信志解釋，相較之下，民眾容易忽略汽機車等移動汙染源，原因是因為車輛引擎小，除非真的過濾很差，否則不會容易看見，不過「看不見不代表沒有汙染物」，因為視覺上的錯覺，容易讓民眾過度聚焦於煙囪而非移動汙染源。

賴信志說，工廠煙囪單一時間排放空汙量當然會比較大，但移動汙染源數量多，且根據其研究，中火每天約排放3.4噸PM2.5，但台中市的交通汙染源卻達6.3噸，所以兩者的排放量其實並無太大差異。

賴信志還說，而且不止排放量，工廠煙囪有一定高度，燃燒後會往上排放，接著再受到天氣、氣流等因素沉降下來，才造成影響。

減碳加速 電動車扮要角

而汽機車等移動汙染源和人們、住宅距離更近，對民眾健康的影響會比煙囪更直接。

賴信志表示，他也曾在研究中對台中空汙嚴重的季節，個別檢視中火與台中市的移動汙染源，發現中火對台中PM2.5（含一次性、二次性汙染物）濃度影響為6%，交通源卻占21.6%；若僅看一次性汙染物，中火就占不到0.2%，交通源卻有10%，且考慮排放量、地形與氣象後，交通源真的比固定汙染源影響來得大很多。

對於如何改善移動汙染源，賴信志建議，環保署可提供更多補助，協助老車更換或改善引擎、加速汰換燃油車成電動車，交通部門也可提出更積極作為，例如從管制策略著手，包含路面材質導致的揚塵空汙、空品淨區，甚至是將車輛以車牌分單雙號管制進入大城市。

環保議題 非0與1問題

賴信志也建議，在環保議題上，如果要達成雙贏，不是說一定是政府想怎做就怎做，或環團的要求都得照辦，這不是「0與1」的問題，建議可以啟動一個平台，讓政府、專家、民間各自提供意見與資訊，只要資訊能透明，民眾就能更了解此議題。