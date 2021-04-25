離岸風電國產化練兵 劍指海外

經濟日報 / 記者張義宮╱台北報導

離岸風電本土化供應鏈逐漸成型，形成聚落效應。風電業者認為，今後將有效應可期，以台灣練兵經驗，進而拓展海外市場。

政府推動離岸風場進行整體區塊劃設，積極讓供應鏈產業化，包括風力機關鍵零組件（如機艙組裝、發電機、變壓器、配電盤、功率轉換系統、葉片等）、塔架、水下基礎、海纜、海事工程、船舶製造等離岸風電產業供應體系，進而搶攻亞太市場。

世紀鋼今年進入哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風電訂單出貨高峰期，供應CIP的69支水下基樁（PP）、62支套筒式基樁。法人推估將挹注今年營收達百億元。

鑄件大廠永冠指出，台中港成為離岸風電產業專區優勢下，永冠原本生產重心在大陸，為配合台灣發展離岸風電產業，回台設立超大型鑄件廠，鄰旁吸引西門子歌美颯（Siemens Gamesa）設立風機廠，有利雙方產品認證時間縮減，採用接單生產也易於跟客戶溝通。

離岸風電 永冠

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