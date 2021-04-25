投資台灣／解決缺地 挑戰艱鉅

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

國發會主委龔明鑫看好投資台灣三大方案為今年經濟成長潻加助力，但也提到政府須針對台灣投資「五缺」問題提出檢討。其中經濟部評估，中小企業從中國大陸返台首要面對的就是缺地問題，經濟部工業局與科技部紛紛於全台廣設工業區、科學園區，但也面臨環境疑慮的挑戰。

工業局表示，台灣工業土地一向需求大於供給，台商大量回流讓土地急迫性更大。工業局解釋，台商對土地需求都不同，有立即補齊產能急迫性的廠商，是透過找閒置土地或租用工廠；大廠若回台擴廠或設立營業總部，往往都選擇在既有總部或工廠旁擴建，土地需求較單純。然而，早在二、三十年前就到對岸發展的中小企業，並未在台灣保留設廠土地，因此這波回台投資就會找不到土地資源，因此經濟部才會選擇在各地開闢新的工業區。

為支應回流台商，經濟部在雲林、嘉義、台南、高雄規劃五大工業區，科技部也規劃在淡水、嘉義及屏東劃設科學園區。但環評委員會對工業用地是否存在需求及產業是否造成周邊外部成本，都曾表達疑慮，增加闖關難度。

對於外部成本問題，工業局強調，會進行把關，確保是引進低汙染、高附加價值的產業在台投資。

工業局 經濟部

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