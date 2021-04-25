離岸風電鏈 迎黃金十年

經濟日報 / 記者張義宮╱台北報導

全球力推乾淨能源，自2020年起至2030年全球離岸風電新裝容量將有「黃金十年」可期，尤其在美國、歐洲、大陸及台灣等離岸風電高額投資下，法人認為，將是帶動永冠、世紀鋼、東元、台船等業績向上的重要動能。

永冠表示，根據彭博新能源財經統計，今年預估全球離岸風電新裝容量可達8.7 GW，比2020年成長45%，至2025年上看至16.6 GW，對台灣投入離岸風電產業將是一大鼓舞。現今離岸風電還在起步階段，就像電動車產業，極具發展潛力。

以美國市場為例，拜登政府上台後積極推動新能源政策，歐洲、大陸也都有潔淨能源方案，仰賴離岸風電是主流。

今年台灣離岸風電進入密集工程建設期，離岸風電大廠沃旭能源（Orsted）宣布，900 MW（百萬瓦）大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，今年進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝。陸上變電站統包工程由台灣汽電共生拿下，合約金額逾70億元。

沃旭的離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預計明年底商轉營運，可提供乾淨能源給100萬台灣家庭。

供應鏈方面，永冠投資52億元的台中港新廠加快步將於明年4月投產，離岸風機用鑄件最大可達15 MW（百萬瓦），主力以8 MW至10 MW為主，提供離岸及陸上風電產業需求，同步做為亞太市場外銷據點，因應客戶對大噸數風機鑄件的接單生產。

離岸風電 永冠

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