台商回流 再現大投資案

美國2019年開始對中國大陸發動貿易戰，大量台商回台投資，經歷兩年，經濟部資料顯示，台商回流看似雖已過高峰，但隨著拜登政府延續川普對陸強硬政策，以及「投資台灣三方案」將在今年落日，原本在對岸觀望的台商重新積極返台。

據投資台灣事務所統計，政府有提供若干補助優惠的投資台灣三大方案已吸引854家企業，超過1兆2,142億元的投資。投資台灣事務所解釋，雖然方案分為「台商回台」、「根留台灣」及「中小企業加速投資」三種方案，但台商回台申請條件較嚴格，須明列受美中貿易戰直接影響，因此部分返台中小企業會選擇其他方案。

分析美中貿易戰之後，台商回流可分為三個階段。首波為2019年初，急須返台維持產能的網通設備、高階伺服器等；第二波為2019年底、2020年初回來的智慧運輸、面板、智慧製造及光學設備等；第三波是2020年初後回來的中小企業及傳統產業。

在回台投資金額方面，首波回來台灣台商雖然數量較少，但規模較大，2019年底雖投資台灣三大方案投資件數僅302家，但投資金額已達8,300億元。

2020年投資案件數475件，但截至2020年底的累計數僅有1.1兆元，等於2020年整年投資金額僅增加不到3,000億元。

投資台灣事務所證實，2019年較多屬於投資規模較大的大廠，投資額較容易開出；2020年則主要是中小企業，不僅有受到美中貿易戰，更有部分是因台灣疫情比較穩定而返台。

今年1至4月投資件數為77件，累計的投資金額已突破1.2兆元，顯示前四月投資件數雖較往年少，卻有較大規模投資參與投資台灣三大方案。

對於近期再度出現大投資案，投資台灣事務所解釋，因拜登政府上台後維持與川普政府一樣的對陸態度，部分觀望廠商眼看情勢未變化，選擇及早返台。另一方面，投資台灣三大方案將在今年底落日，許多業者都趕在落日前搭上最後一班車。預估越接近年底，返台台商將激增。