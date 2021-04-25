首季經濟成長 估上修

主計總處將在30日發布今年第1季經濟成長率概估值，同時也將連動修正今年全年經濟成長率概估值。因第1季出口超乎預期，內需也增溫，預期主計總處將上修第1季及全年經濟成長率。

主計總處在2月時大幅上修今年全年經濟成長率為4.64%，各季經濟成長率依序為6.2%、7.16%、3.19%、2.44%。國發會主委龔明鑫日前受訪表示，因第1季出口暢旺，動輒二成以上年增率；外銷訂單年增率達三成、四成以上，第1季經濟成長率將會進一步上修。

龔明鑫分析，因疫情衝擊淡化，加上去年同期低基期效應，致今年第1季各項經濟數據表現較預期中來得佳，成長幅度較預期來得大；國內外主要預期機構愈晚估計、數值愈高；他認為，今年全年經濟成長率有很大機會會超過5%，第1季經濟成長率會比原預估來得高。

中華經濟研究院日前上修今年成長率至4.8%，較去年底預測值上修1.07個百分點，呈現「內熱外溫」情勢。

中經院指出，台灣去年交出經濟成長率達3.11%的好成績，今年成長率再上一層樓，較去年增加1.69個百分點，受到比較基期因素影響，成長率先升後降，上半年平均成長率達6.13%，下半年成長率為3.61%。

龔明鑫並指出，儘管今年經濟成長率將上修，但仍有挑戰。行政院一直不斷檢討五缺議題，目前用地情況尚還好，但水情吃緊，行政院與經濟部現在持續研擬對策，希望5月底梅雨能夠有些雨水進來，若沒有，經濟部也已經備妥到6月的因應對策。

至於電力供應，他進一步指出，這二年供電情況尚可，但第三天然氣接收站興建問題仍要克服。

人力部分，現有基層勞動力短缺現象，主要是受到疫情影響，外籍移工來台受限，現已要求大型公建計畫採專案申請，不與民間投資業者搶基層移工。