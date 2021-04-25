景氣熱絡 可望再亮紅燈

國發會27日發布3月景氣對策信號，因出口暢旺，民間消費升溫，預計景氣對策將續亮代表景氣熱絡「紅燈」，為連續二個月亮出紅燈。

國發會表示，因今年第1季出口暢旺，動輒二成以上年增率；外銷訂單年增率達三成、四成以上，表現皆較預期佳，而且在低基期效應下，今年上半年很有可能一路亮紅燈。

景氣對策信號2月轉亮紅燈，綜合判斷分數40分，為我國景氣自2010年9月金融海嘯、逾十年以來再度亮出「紅燈」；分數則是創下1989年4月、近32年以來最高。國發會更宣告，國內景氣「全面強勁」復甦。

國發會表示，2月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，較上月增加3分，景氣及同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。

國發會指出，國內景氣領先指標已連續十個月呈上揚，累計漲幅為10.23%，惟累積幅度未再有明顯擴增；景氣同時指標則已連續九個月上揚，累計幅度達9.93%，持續擴大中，代表當前經濟表現相當強勁。

國發會分析，隨著國內景氣復甦，國人在國內消費持續增溫，今年上半年民間消費沒有疑慮；投資方面，不論是外商、本土商、以及台商投資力道強勁，包括半導體、5G、綠能、車用電子的投資將持續，沒有停止跡象。至於出口，國發會表示，隨著疫苗施打，各國經濟將有望陸續解封，帶動需求，國際經濟將會持續復甦，出口可期。

國發會表示，去年2月新冠肺炎疫情剛爆發，工業生產、零售等指標都受到影響，基期偏低，因此今年上半年都有低基期因素存在，今年上半年我國出口、投資、及消費之成長可期，國內景氣綜合判斷分數維持在高檔。

展望未來，國發會表示，隨各國陸續施打疫苗，主要經濟體持續採行寬鬆政策，有利全球經濟回穩，出口動能可望續溫。