申請聘僱外籍移工提供不實資料 雇主及仲介最高罰150萬

近來有發生被看護者往生後，雇主或仲介業者仍檢送聘僱文件至勞動部申請移工的案例，北市勞動局長陳信瑜提醒，被看護者死亡後，雇主需即時告知委任的仲介業者，切勿送件，否則恐涉及申請聘僱外籍移工卻提供不實資料，依《就業服務法》最低處30萬元、最高150萬元罰鍰。

勞動局指出，雇主原具備聘僱外國人的資格，但因被看護人死亡而消滅，所以不能向勞動部遞件申請移工招募或聘僱許可；依《就業服務法》第5條第2項第5款規定，雇主辦理聘僱外國人申請許可、招募、引進或管理事項，若提供不實資料或健康檢查檢體，依據同法第65條第1項規定，最低處30萬元、最高150萬元罰鍰。

勞動局統計，近三年雇主違反《就業服務法》第5條第2項第5款規定共計五件，罰鍰金額總數達150萬元；仲介業者違反《就業服務法》第40條第1項第8款規定共計11件，罰鍰金額總數達330萬元。

陳信瑜表示，另外仲介業者在辦理就業服務業務時，若未善盡受任事務，導致雇主違反法令、勞工權益受損，最低處6萬元、最高30萬元罰鍰；若接受委任辦理聘僱外國人的申請許可、招募、引進或管理事項，卻提供不實資料或健康檢查檢體，罰鍰更高達30萬至150萬元。