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申請聘僱外籍移工提供不實資料 雇主及仲介最高罰150萬

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
圖為外籍看護照顧長者示意圖，圖非新聞當事人。記者羅紹平攝影／報系資料照
圖為外籍看護照顧長者示意圖，圖非新聞當事人。記者羅紹平攝影／報系資料照

近來有發生被看護者往生後，雇主或仲介業者仍檢送聘僱文件至勞動部申請移工的案例，北市勞動局長陳信瑜提醒，被看護者死亡後，雇主需即時告知委任的仲介業者，切勿送件，否則恐涉及申請聘僱外籍移工卻提供不實資料，依《就業服務法》最低處30萬元、最高150萬元罰鍰。

勞動局指出，雇主原具備聘僱外國人的資格，但因被看護人死亡而消滅，所以不能向勞動部遞件申請移工招募或聘僱許可；依《就業服務法》第5條第2項第5款規定，雇主辦理聘僱外國人申請許可、招募、引進或管理事項，若提供不實資料或健康檢查檢體，依據同法第65條第1項規定，最低處30萬元、最高150萬元罰鍰。

勞動局統計，近三年雇主違反《就業服務法》第5條第2項第5款規定共計五件，罰鍰金額總數達150萬元；仲介業者違反《就業服務法》第40條第1項第8款規定共計11件，罰鍰金額總數達330萬元。

陳信瑜表示，另外仲介業者在辦理就業服務業務時，若未善盡受任事務，導致雇主違反法令、勞工權益受損，最低處6萬元、最高30萬元罰鍰；若接受委任辦理聘僱外國人的申請許可、招募、引進或管理事項，卻提供不實資料或健康檢查檢體，罰鍰更高達30萬至150萬元。

陳信瑜強調，辦理移工就業服務的仲介業者，應協助雇主檢具合法真實文件，並依規定填寫相關書表，就提供的資料與當時現狀是否相符，負有查證義務，以免雙方面臨鉅額罰款。

雇主及仲介業者若在申請聘僱外籍移工，卻提供不實資料，將被依《就業服務法》處30萬至150萬元罰鍰。圖為雇主聘僱外國人申請書。圖／北市勞動局提供
雇主及仲介業者若在申請聘僱外籍移工，卻提供不實資料，將被依《就業服務法》處30萬至150萬元罰鍰。圖為雇主聘僱外國人申請書。圖／北市勞動局提供

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