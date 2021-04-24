SDR是什麼？ 央行：等同消費券

中央銀行今（24）日在臉書粉絲專頁指出，國際貨幣基金（IMF）執行長Kristalina Georgieva於今(2021)年4月7日表示，將在本年6月提案分配等值6,500億美元的特別提款權（Special Drawing Right, SDR）。關心金融時事，尤其關心股市的粉絲們，多半知道ADR、GDR與TDR，但對SDR這個名詞或許較陌生，也或許略知一二，但對SDR有所誤解。

央行指出，內部一向關心IMF的訊息，今日就讓小編解釋SDR是什麼？如何使用？台灣不是IMF會員國，未持有SDR，發生國際金融危機時該如何因應呢？

什麼是SDR？SDR怎麼使用？

IMF於1969年創設SDR，以彌補國際經濟金融蓬勃發展所導致的黃金與美元準備不足。IMF根據會員國認繳的攤額（基本上由會員國的經濟規模決定，以作為IMF之資金來源，亦決定該國的投票權）按比例分配SDR予會員國。

SDR目前尚不具備國際貨幣的完整功能，僅是一種記帳單位、名義上之國際準備；2016年10月起，係由以下五種通貨所組成，各幣別權重分別為美元41.73%、歐元30.93%、人民幣10.92%、日圓8.33%、英鎊8.09%。

會員國倘欲使用SDR，須找到一個願意提供可自由使用通貨（通常為美元、歐元或日圓）的IMF會員國，換取所需通貨；或透過IMF安排，與指定會員國兌換，但此機制自1987年以來未曾啟用。

由此可見，SDR是根據會員國認繳的攤額比例分配。此次分配相當於6,500億美元SDR，低所得國家依攤額比例（3.2%）可分配相當於210億美元SDR，新興市場暨開發中國家（攤額比例39%）可分配相當於2,500億美元SDR，先進國家（攤額比例57.8%）則可分配相當於3,790億美元SDR。所以，有論者認為SDR等同消費券的說辭，並不正確。

使用SDR會有成本嗎？

會員國獲得SDR分配零成本，惟若動用SDR，致其SDR持有額低於其分配額，則對不足部分須支付利息給IMF，反之若SDR持有額高於其分配額，超出之部分則可自IMF獲取利息。

利率是由SDR通貨籃中各通貨發行者「具代表性3個月期的貨幣市場利率」加權平均計算，並設定下限0.05%，目前即為0.05%，惟若上述經濟體市場利率升高，則可能隨之上揚。

由此可見，動用SDR並非免費，而須支付利息，利率則隨五大經濟體市場利率浮動。

此次IMF分配6,500億美元SDR係為因應疫情與促進經濟復甦

IMF至今共分配4次SDR，總額為2,042億SDR（約3,180億美元）。此次擬分配相當於6,500億美元的SDR（約當2020年第4季全球外匯存底約12.7兆美元之5.12%），主要為協助遭COVID-19疫情衝擊且財務資源匱乏的國家，提供所需流動性，而低所得國家、不包括中國大陸之新興市場暨開發中國家可獲SDR合計，約占總分配額之35.84%。

美國財政部已公開表示，將拒絕與來自政策違背美國利益之國家進行兌換，且將敦促IMF就SDR的使用進行事前指導及事後審查，以增進SDR使用之透明度，以期資金用於投入採購疫苗，支持弱勢群體。

QE是央行在市場大規模購入政府公債等資產而釋出流動性；而SDR則是提供有緊急需求的IMF會員國，可用SDR付息換取美元、歐元、日圓等通貨以因應危機。此次SDR分配額過半數之先進國家應無動用需求，加以使用目的明確，未來使用之透明度亦可望提升，預期實際動用規模將有限，不會產生類如主要央行採行QE，致大規模流動性湧入國際金融市場之效應。所以，有論者將SDR比喻為QE，並不貼切。

IMF還有其他援助會員國的方式嗎? 台灣不是IMF會員國，央行如何因應國際金融危機呢?

IMF亦提供會員國各項融資辦法，能獲得的融資額度上限與各會員國認繳攤額有關，此限額即稱普通提款權，且多須伴隨政策改革及債務重整等附加條件。1997年亞洲金融危機，IMF對於南韓等受援國提出嚴苛的金融改革條件，導致發生公司及銀行倒閉、失業率上升之沉痛代價。

台灣為小型開放經濟體，資本移動十分頻繁，且不是IMF會員國，金融危機發生時，無法獲得其奧援，因此本行維持充裕的外匯存底，有利抵禦來自外部之衝擊。