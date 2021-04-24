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勞動節前夕 職災法過關

經濟日報 / 記者陳熙文／台北報導

五一勞動節前夕，立法院昨日三讀通過「勞工職業災害保險及保護法」，除了明定受僱事業單位不分人數強制納保，也提高傷病給付，並規定雇主若未替勞工投保，最高處10萬元罰鍰，屆期未改善應按次處罰。行政院表示，該法是政府以具體行動向全體勞工朋友致敬。

現行職災保險包含在勞保中，五人以上事業單位，強制納保，但四人以下事業單位採自願加保。立院昨三讀「勞工職業災害保險及保護法」，擴大納保範圍，明定勞工受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經勞動部核發聘僱許可的雇主，應以雇主為投保單位；換言之，即便是四人以下微型企業，未來只要是合法聘僱勞工都能納保，包含工作類實習生、家庭幫傭。

三讀通過條文也明定，參加職業工會、漁會的無一定雇主或自營作業者應以所屬團體為投保單位；勞基法規定的技術生、養成工、見習生、學校建教合作的建教生等受有報酬者，準用職災保險投保規範。

新法明定，投保薪資下限為基本工資（目前為2萬4,000元），並隨基本工資調整；依據分級表，投保薪資上限則為7萬2,800元。

在傷病給付部分，現行勞保規定，第一年按投保薪資70%發給，第二年減為50%，新法則規定優於勞保，傷病給付前兩個月百分之百給付，之後皆發給投保薪資70%，以兩年為限。

失能給付的部分，不再以年資計算，改以失能狀態認定，失能程度愈嚴重，領的給付愈多；完全失能，領投保薪資70%；嚴重失能是投保薪資50%；部分失能是投保薪資20%。

投保薪資 保險

延伸閱讀

職災保險法23日三讀通過 勞動部：向千萬勞工致敬

職保法投保薪資調整 雇主負擔每人50至153元

「勞工職業災害保險及保護法」草案三讀

職災保險法今可望三讀通過 勞團：職災勞工保障跨大步

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