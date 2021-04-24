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中美洲銀行在台設辦事處 外交大突破 關鍵人物曝光

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

財政部與中央銀行昨日上午同步宣布，中美洲銀行將在台設國家辦事處，創亞洲首例。這件外交上的重大突破，有位幕後靈魂人物，在促成此事上扮關鍵角色。

昨天上午8時，財政部長蘇建榮與中美洲銀行總裁摩西（Dr.Dante Mossi）分別在台北及宏都拉斯，以視訊方式簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」，國家辦事處6月將在台北101大樓正式設立，是中美洲銀行在亞洲設立的第一個國家辦事處。

知情官員表示，中美洲銀行是我國目前在各類國際組織中，唯一仍可使用「中華民國（台灣）」為正式名稱的組織，如今中美洲銀行又決定在台設國家辦事處，可以說是外交上的大突破。

台灣是中美洲銀行非區域會員中持股最大國家，加上台灣又是中美洲銀行在亞洲最大的發債市場，「實力」加上關鍵人物的臨門一腳發揮功效，促成這項創舉。

據了解，兩年前摩西就親自來台探路，蘇建榮翻出兩年前的記事本上寫著，2019年3月22日跟摩西在西華飯店餐敘，蘇建榮謙虛的說「我英文不太好，但那天吃飯，摩西很開朗，我們聊的非常開心」。在中美洲銀行通過在台設國家辦事處預算後，摩西也打電話告訴蘇建榮這個好消息。

中美洲銀行在台國家辦事處，原本今年1月就要簽約，但因疫情等因素，一直拖到今天才成行，過程中我方也擔心生變，我國派駐中美洲銀行董事邱偉勝在當地不斷掌握、回報，並模擬各種可能狀況及因應對策，使得事情圓滿順利。

財政部

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