最強Q1 批發、零售、餐飲業績火

經濟部統計處昨（23）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營收為1兆元，不僅創下歷史新高，更是首度單月營收破兆元。零售業營收為3,250億元，年增12.0%；餐飲業營收為652億元，年增25.3%；統計處表示，零售已回到疫情前水準，餐飲業則可能要等到4月。

統計處昨日也公布第1季批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業營收為2.8兆元、零售業營收為1兆元、餐飲業營收為2,072億元，均創「史上最強第1季」。

統計處預估，4月批發、零售及餐飲業營收，批發業、零售營收預估年增一至兩成；餐飲業因基期比較，有望年增逾三成。

統計處表示，3月批發業營收破兆元，機械器具批發業功不可沒。受惠於宅經濟、遠距商機、市場需求回溫，石化及塑膠產品價揚及廠辦及公共工程等營建需求續強，機械器具批發業3月營收為4,208億元，創歷史新高。

而在3月零售業營收部分，統計處分析，國人留在國內消費，推升消費動能。去年基期較低，也讓部分產業營收年增率爆發，如布疋及服飾品零售業、綜合商品零售業中的百貨公司業，年增近四成。

剛擺脫「連二黑」的餐飲業，3月營收持續維持正成長。統計處表示，今年國內疫情則穩定，消費者外出用餐聚會頻率提高，以及冰品飲料隨氣候趨暖需求增溫，致餐館業年增29.2%，飲料店業年增13.3%。

另外，外燴及團膳承包業因空廚業持續受到邊境管制衝擊，呈現年減6.1%，但已擺脫連續14個月以來雙位數遞減。

統計副處長黃偉傑預估，預估在低基期及今年4月經濟泡泡挹注下，空廚業有望轉正。

對於零售及餐飲是否已回歸疫情前水準，黃偉傑認為，零售3月規模已回神，至於餐飲業則還差一點，4月才有望回歸。

展望未來，統計處認為批發、零售及餐飲業均有望創高。據廠商動向指數，零售業為51.4，顯示零售業者持續看好4月營收，批發業及餐飲業則為49.4、49.6，顯示預估4月業績將比3月低。