中美洲銀行 將在台設辦事處

看重台灣市場資金潛力，跨足15個會員國的中美洲銀行，昨（23）日正式與我財政部簽訂協定，未來將來台設立全亞洲第一處國家辦事處，財政部表示，該機構近年擴大對台發債，累計對台發債總額已達26.5億美元，透過此次合作，將為我國金融業帶來更多投資選擇。

我財政部長蘇建榮、中美洲銀行總裁摩西（Dr. Dante Mossi）昨日分別於台北及宏都拉斯兩地，以視訊方式代表簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」，並舉辦會後記者會。

財政部政務次長阮清華指出，我國是中美洲銀行在亞洲設立的第一個國家辦事處，也是國際經濟組織在台設立分支機構的首例，強化台灣的國際能見度。

央行也表示，本次首度跨區域在台設立國家辦事處，主要著眼我國金融體系穩定及資本市場發達之優勢，藉此加強該行與亞太地區之聯繫並吸引投資。

該辦事處設立後，將可深化我國與中美洲銀行的合作關係。

這項合作對台灣投資人有何好處？財政部國庫署指出，最主要的利多，在於增加我國債券市場的多元性，以市場上受歡迎的5年期債券為例，我國最近一次於3月發行，票面利率僅為0.25%；但中美洲銀行過去兩年來台發行的債券，其利率則分別為2.7599%、1.749%，且過去信用紀錄良好，對於國內金融業者而言，資金操作可以更靈活。

國庫署指出，中美洲銀行透過來台設置國家辦事處，歷經多年協商，首先是出於籌資考量，對方希望透過此管道，加強與我國投資人、金融業者的連結；未來則透過我國作為節點，持續吸引亞洲鄰近地區投資人。

之所以看重台灣市場，有著歷史上的淵源，阮清華表示，中美洲銀行目前共有15個會員國，包括五個創始會員國、三個區域內會員國，以及包含我國在內，區域外七個會員國；我國是在1992年加入，而且是用正式國名參與該組織，還是目前為出資最高的會員國，持股比例約為11.1%。

阮清華說，我國也是中美洲銀行於亞洲發債最大的資本市場，中美洲銀行過去已向我國發行的債券，總額合計達26.5億美元，尤其自從2014年以來，還在持續增加募資比重。