3月工業、製造業生產指數 連14紅

經濟部統計處昨（23）日公布3月工業生產及製造業生產指數。3月工業生產指數為136.16，年增16.7%，製造業生產指數139.42，年增18.0%。兩指數均創歷史新高、「連14紅」。

統計處昨也公布第1季工業生產及製造業生產指數，第1季工業生產指數為122.73，年增12.97%，製造業生產指數125.19，年增13.97%；均為歷年單季次高，「連七紅」。

統計處表示，3月製造業生產指數創高主因為遠端商機及宅娛樂需求續強、全球景氣復甦促終端需求增溫，以及國際原物料價格上漲，激勵廠商下單動能轉強。

以產業別分析，電子零組件業生產指數169.79，寫下歷史新高，年增26.68%為連續16個月二位數成長，其中的積體電路業生產指數201.94也為歷年單月新高，年增35.00%。

統計處上月原預估電子產業因基期墊高，年增率將收斂，但實質卻有爆發性成長，統計處副處長黃偉傑解釋，廠商反映是因部分產線更新，稼動率提高，加上半導體產線加入，因此表現優於預估。

值得一提的是，液晶面板及其組件業生產指數132.75，為2013年6月以來最高，年增26.14%。

面板業去年營收剛擺脫「連二黑」，好成績今年是否延續，黃偉傑認為，面板業慘淡是因供給大於需求，但南韓廠商已將重心轉向LED，加上宅經濟把需求開出來，供需慢慢趨於健康狀態。台廠也已經努力轉型，攻下車用電子面板、大尺寸電視面板，面板產業後勢可期。