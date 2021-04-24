離岸風電區塊開發 還在喬

立法院昨（23）日舉辦離岸風電發展第三階段區塊公聽會，交通部航港局、農委會漁業署兩個單位堅守自身立場。航港局認為，基於航道安全及國際船舶體積日益變大，預計5月底前提出航道方案；漁業署則反映，地方漁會不支持北方三島風場，也建議西部風場應距岸15公里。

對於航道方案要5月才可能提出是否會影響到區塊開發時程，經濟部能源局表示，航道等中度敏感區跟草案公布時間無關，預期會是讓招商規則及無爭議場域先公布，有爭議部分再解決。

至於何時公布區塊開發方案，能源局說，公聽會結論為5月中旬完成，但強調會比預估時程更快。

能源局長游振偉表示，今年國際間解決氣候變遷的討論正在發生，台灣因為是以中小企業出口為導向的經濟體，面對國際企業提出RE100的要求不能不推動能源轉型。

能源局能源技術組長陳崇憲報告時指出，區塊開發規畫目前分成四個重點， 2026到2036年每年至少會有1GW（10億瓦），十年合計不少於10GW；經濟部會劃設禁止限制區域或環境敏感區；區塊開發招商採遴選、競價，是否出現「零元競標」則會評估；國產化則是兼顧本土供應鏈跟國外開發商取得平衡。

相對於能源局對於區塊開發的樂觀態度，航港局、漁業署立場則顯得較保守。航港局強調，台灣經濟命脈就是仰賴進出口，其中海運占99.5%，所以提供海運友善經營環境對台灣至關重要。

考量到台灣西側航道日益繁忙、東北季風影響、環境因素及商業發展等諸多因素，航港局已請委託船長公會辦理西北側航行空間的規劃方案，原則以採取近岸跟遠岸分流方式，預計5月底前提出規劃方案。

漁業署則說，台灣近海漁業產值約180億元，更是攸關國人糧食安全。漁業署反映，漁民普遍擔心風場將會破壞漁網影響漁民生計；北部漁會認為北方海域是天然優良漁場，反對北方三島設置風場；西海岸漁認為風場將影響生計，建議風場開發範圍距岸15公里外。