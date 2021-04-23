內外需熱！3月批發營業額首破兆 零售、餐飲回疫前水準

疫後景氣比預期更熱！3月批發業營業額首度破兆元，同時，餐飲業中外燴及團膳的負成長收斂至個位數，下個月終於有機會轉正。經濟部統計處表示，批發業由於機械業出口超乎預期，創下新高，而零售業與餐飲業營業額已經回到2019年3月的「疫前水準」，內外需皆看好。

據經濟部統計，3月批發業營業額為1兆103億元，創歷年同月新高，年增11.7%，其中，受惠宅經濟、遠距商機動能延續，以及市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，加上廠辦及公共工程等營建需求續強，致機械器具批發業年增12.6%，化學材料批發業年增23.%，建材批發業年增10.1%；汽機車批發業因新款車持續熱銷，加上部分進口車到港，年增16.9%。綜計第1季營業額為2兆8142億元，創歷年同季新高，年增14.2%。

統計處副處長黃偉傑表示，批發業飆破兆元主因為機械業，其中就包含電子零組件，這部分是因為「當出口好，就會反映在批發」，之前沒有預想到會這麼好。

餐飲業3月餐飲業營業額為652億元，年增25.3%，主因上年同月國內疫情升溫，比較基期較低，加上國內疫情穩定，消費者外出用餐聚會頻率提高，以及冰品飲料隨氣候趨暖需求增溫，致餐館業年增29.2%，飲料店業年增13.3%。綜計第1季營業額為2072億元，創歷年同季新高，年增7.4%。

特別的是，過去幾乎月月都「雙位數下跌」的外燴及團膳承包業，年減幅縮小到6.1%。黃偉傑指出，去年在3月19日起開始邊境管制，之後旅遊觀光客驟降，到去年4月就沒有什麼觀光客，基期較低，又由於台灣疫情相對穩定，所以4月外燴及團膳承包業有可能正成長機率較高。

零售業部分，3月零售業營業額為3250億元，年增12.0%，創歷年同月新高，主因隨股市熱絡，以及今年國人留在國內消費，推升消費動能，加上上年同月受疫情影響，基期相對較低，包括布疋及服飾品零售業、百貨公司都年增三成以上；不過，超級市場及量販店則受上年同月因疫情引起囤貨搶購潮，比較基期較高影響，營收分別年減18.1%、8%。

黃偉傑表示，從3月表現來看，景氣比預期更熱，無論是外銷訂單、股票頻創新高等，內外需感覺會比之前還要看好，不是「虛胖」；內需部分未來就要看零售業與餐飲業是否整季都真的回歸2019年的疫情前水準。

統計處預估，4月批發業預期年增16.5到19.5%，零售業年增18到21%，餐飲業年增32至35%。