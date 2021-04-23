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3月批發業營收破兆 經部：零售已回到疫情前水準

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（23）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營收為1.01兆元，不僅創下歷史新高，更是首度月營收破兆元。零售業營收為3,250億元，年增12.0%；餐飲業營收為652億元，年增25.3%。經濟部
經濟部統計處今（23）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營收為1.01兆元，不僅創下歷史新高，更是首度月營收破兆元。零售業營收為3,250億元，年增12.0%；餐飲業營收為652億元，年增25.3%。經濟部

經濟部統計處今（23）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營收為1.01兆元，不僅創下歷史新高，更是首度月營收破兆元。零售業營收為3,250億元，年增12.0%；餐飲業營收為652億元，年增25.3%；統計處表示，零售已回歸疫情前水準，餐飲業則可能要等到4月。

經濟部統計處公布第1季批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業營收為2.8兆元，年增14.2%；零售業營收為1.0兆元，年增9.1%；餐飲業營收為2,072億元，年增7.4%；批發、零售及餐飲均創「史上最強第1季」。

統計處預估4月批發、零售及餐飲業營業額統。批發業營收年增16.5%至19.5%；零售業營收年增18.0%至21.0%；餐飲業營收為年增32.0%至35.0%。

統計處表示，3月批發業營收破兆元，機械器具批發業功不可沒。機械器具批發業受惠宅經濟、遠距商機、市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚及廠辦及公共工程等營建需求續強，3月營收為4,208億元，創歷史新高，年增12.5%，顯示工業生產那一塊很好，遠超過統計處預期。

3月零售業營收為3,250億元，創歷年同月新高，年增12.0%。統計處分析，主因為國人留在國內消費，推升消費動能，加上去年同月受疫情影響，基期相對較低，也讓部分產業年增率大增，如布疋及服飾品零售業、綜合商品零售業中的百貨公司業，年增近四成。

而今年2月剛擺脫「連2黑」的餐飲業，3月營收為652億元，年增25.3%。統計處表示，去年國內疫情爆發，比較基期較低，今年國內疫情則穩定，消費者外出用餐聚會頻率提高，以及冰品飲料隨氣候趨暖需求增溫，致餐館業年增29.2%，飲料店業年增13.3%。

另外，外燴及團膳承包業雖仍受到邊境管制衝擊空廚營收，呈現年減6.1%，但已擺脫連續14個月以來雙位數遞減。統計處長黃偉傑表示，去年3月下旬開始邊境管制，4月出入境就降到幾萬人，因此預估在今年4月有經濟泡泡的情況下，空廚業轉正機率高。

對於餐飲業受空廚業影響仍創同月次高，黃偉傑認為是國人無法出國，把消費動能留在國內才創佳績。對於零售及餐飲是否已回歸疫情前水準，他認為，零售、餐飲，零售3月規模已回到疫情前的規模，至於餐飲業則還差一點，可能要等到4月才有望回歸。

統計處展望未來，批發業受惠全球經濟持續復甦，預估營業額年增率將持續成長；零售業因低基期因素，加上清明連假、母親節促銷活動陸續展開，以及股市熱絡推升消費動能，營收可望續呈成長；餐飲業同因比較基期較低，加上連假帶動出遊人潮的外食需求、以及天氣轉熱帶動冰飲消費擴增，將挹注餐飲業營業額年增率續呈增長。

依據統計處調查廠商動向指數，零售業為51.4，顯示零售業者持續看好4月營收，批發業及餐飲業則為49.4、49.6，顯示預估4月業績將比3月低。

餐飲業 營收

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