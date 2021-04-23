連14紅！工業、製造業生產指數 3月均創歷史新高

經濟部統計處今（23）日公布3月工業生產及製造業生產指數。3月工業生產指數為136.16，年增16.78%，製造業生產指數139.42，年增18.05%。兩指數均創歷史新高，「連14紅」。

統計處也同步公布第1季工業生產及製造業生產指數。第1季工業生產指數為122.73，年增12.97%，製造業生產指數125.19，年增13.97%；均為歷年單季次高，「連7紅」。

統計處表示，3月製造業生產指數創歷年單月新高，主因為遠端商機及宅娛樂等需求延續，新興科技應用持續推展，加上全球景氣復甦，終端需求增溫，國際原物料價格上漲，激勵廠商下單動能轉強。

而以產業別分析，電子零組件業生產指數169.79，為歷年單月新高，年增26.68%，連續16個月二位數成長。其中，積體電路業生產指數201.94也為歷年單月新高，年增35.00%。

值得一提的是，液晶面板及其組件業生產指數132.75，為2013年6月以來最高，年增26.14%；第1季生產指數為122.97，年增31.76%。而面板業去年剛擺脫「連2黑」。

而統計處上月原預估電子產業因基期墊高，3月年增率可能有收斂，但實際上3月反而爆發性成長。統計處副處長黃偉傑解釋，廠商說法是因為部分產線的更新，稼動率因此提高，加上半導體產線加入，因此電子產葉表現比上月預估還好。

面板業第1季好成績是否已經預告今年面板有機會正成長，黃偉傑認為，過去面板業慘淡是因供給大於需求，但隨著南韓廠商轉向重心放在LED，LCD產能就不再增加，而隨著宅經濟把需求開出來，供需慢慢趨於健康狀態；再加上台廠已經努力攻下車用電子面板、大尺寸電視面板等差異化項目，好轉機會大。

而在傳統產業，化學原材料業因為下游防疫商品、家電及消費性電子產品等需求強勁，生產指數為144.73，年增15.31%；機械設備業因全球景氣走揚，廠商投資擴廠轉趨積極，半導體、5G相關產業及自動化設備訂單需求強勁，年增21.48%；汽車及其零件業年增20.78%，主因汽車汰舊換新貨物稅補貼延續，車市買氣持續活絡。

黃偉傑分析，電子跟資通訊去年因疫情關係墊高基期，但今年第1季已意外克服比較基期高的挑戰；相對，傳產去年上半年慘淡，下半年回溫速度也沒有資通訊與電子產業那麼好，因此若國際控制下來，應該傳產表現中長期應可期，「工業跟製造業第一季是淡季不淡，後勢看好。」

統計處展望未來，著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，均有助提升全球經濟復甦力道，加上台灣半導體高階製程具市場競爭優勢，在5G、高效能運算、車用電子、物聯網等新興應用持續擴展下。統計處調查製造業對4月動向指數為49.7，顯示預期4月生產指數將較3月減少。