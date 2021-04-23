離岸風電區塊開發公聽會 航港局：航道方案5月底前提出

立法院今（23）日舉辦離岸風電發展第三階段區塊公聽會，面對經濟部能源局對離岸風電的規劃，交通部航港局、農委會漁業署也堅守立場。航港局認為，基於航道安全及國際船舶日益變大，預計5月底前才會提出航道方案；漁業署直接反映地方漁會需求，認為風場開應距岸15公里。

經濟部能源局長游振偉表示，今年會國際間解決氣候變遷的討論正在發生，台灣因為是以中小企業出口為導向的經濟體，面對國際企業提出RE100的要求，當然也不缺席。

游振偉說，政府2016年開始主推綠能，現階段已看到初步成果，包括苗栗外海的第一個商轉風場Formosa I已在2019年穩定供電，並預告台電一期風場今年也會成功併網。第二階段遴選部分，許多風場今年已經進入施工階段，預期年底也會有部分加入併聯行列。

能源局能源技術組長陳崇憲報告時表示，區塊開發規畫目前分成四個重點， 2026到2036年至少每年至少會有1GW（10億瓦），合計十年至少有10GW；經濟部也會劃設禁止限制區域或環境敏感區；採取遴選、競價招商方式，至於是否可能出現「零元競標」則會再考慮；國產化則是兼顧本土供應鏈跟國外開發商取得平衡。

雖然，經濟部能源局對於區塊開發的規劃信心滿滿，但航港局、漁業署也在現場表達自身機關立場。

航港局報告台灣西側及北側海域航行空間規劃，認為台灣經濟發展命脈就是仰賴進出口，其中海運占99.5%，所以提供海運友善經營環境對台灣至關重要。

而考量台灣西側航道日益繁忙、東北季風影響、環境因素、台中港商用需求、郵輪產業發展等，航港局已請委託船長公會辦理西北側航行空間的規劃方案，原則以採取近岸跟遠岸分流方式，預計5月底前提出規劃方案。

農委會漁業署則表示，台灣沿近海漁船筏約2.1萬艘，以刺網、延繩釣及拖網為大宗，產量約18.5萬噸，產值約180億元。漁業署反映，漁民普遍擔心風場將會破壞漁網影響漁民生計；北部漁會認為北方海域是天然優良漁場，反對北方三島設置封場；西海岸漁認為風場將影響生計，建議風場開發範圍距岸15工哩外。