勞動市場趨穩！3月失業率3.67% 下月還會續降

主計總處今（22）日發布今（2021）年3月失業率3.67%，較上月下降0.03個百分點；主計總處表示，勞動市場穩定，預計4、5月失業率將續降。

主計總處指出，今年3月季節調整後的失業率則為3.72%，為近13個月以來新低水準。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，台灣勞動市場狀況逐漸回穩，3月就業人數為1152.1萬人，較上月增加7,000人。

陳惠欣表示，2月因年節、臨時性工作等因素，若先不考慮去年疫情因素，2016到2019年的3月失業率都較2月下降，約下降0.04到0.07個百分點，並預期接下來4月、5月失業率還會繼續下降。

不過，陳惠欣指出，往年農曆年後有一波轉職潮，推估有部分轉職狀況遞延到3月，失業人數當中「對原有工作不滿意而失業者」增加2,000人。

主計總處表示，3月失業人數為43.9萬人，較上月減少4,000人或0.85%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者及初次尋職失業者分別減少3,000人及2,000人，因對原有工作不滿意而失業者則增加2,000人。

陳惠欣指出，目前勞動市場穩定，從今年1到3月就業人數平均為1152.1萬人，較去年同期減少3,000人、0.03%，接近疫情前水準；除了隱含疫情尚有衝擊、也有人口結構少子化等因素影響，因此須持續再觀察幾個月，才能確認是否已經回復到疫情前的水準。