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防疫有成！標普首度調升2021年我國主權評等為AA級

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防疫有成！標普首度調升 2021年我國主權評等為AA級

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
標準普爾（S&P）剛發布本(2021)年台灣主權評等報告，首度調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」。圖／路透
標準普爾（S&P）剛發布本(2021)年台灣主權評等報告，首度調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」。圖／路透

標準普爾（S&P）剛發布本(2021)年台灣主權評等報告，首度調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」。

央行表示，本次S&P調升評等，主要考量台灣有效因應COVID-19疫情，以及對外淨資產部位強健且民間部門具競爭力，使台灣在全球疫情衝擊下，2020年經濟仍加速成長，加以我國政府債務負擔明顯下降，渠等皆有助台灣經濟成長展望優於其他同評級國家。

另未來展望由「穩定」調升為「正面」，主要係基於預期外需強勁，將有助支撐台灣經濟穩健成長，故調升未來展望至「正面」。

同時，該報告認為，台灣金融體系流動性充裕，央行貨幣政策極具彈性(strong monetary flexibility)、貨幣管理健全(sound monetary management)，使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

S&P亦指出台灣通膨率維持在亞洲國家最低之一，預期在中期(medium term)台灣消費者物價指數年增率維持溫和。低通膨及充裕的流動性，則有助降低政府債務利息負擔。

通膨 台幣匯率 疫情

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