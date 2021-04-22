防疫有成！ 標準普爾信評首度調升台灣主權評等至AA級

中央銀行今（22）日指出，標準普爾信評（S&P）發布今(2021)年台灣主權評等報告，首度調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」。

央行表示，本次S&P調升評等，主要考量台灣有效因應新冠肺炎疫情，以及對外淨資產部位強健且民間部門具競爭力，使台灣在全球疫情衝擊下，去(2020)年經濟仍加速成長，加以我國政府債務負擔明顯下降，皆有助台灣經濟成長展望優於其他同評級國家。

此外，未來展望由「穩定」調升為「正面」，主要基於預期外需強勁，將有助支撐台灣經濟穩健成長，故調升未來展望至「正面」。

同時，該報告認為，台灣金融體系流動性充裕，央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility）、貨幣管理健全（sound monetary management），使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

S&P亦指出台灣通膨率維持在亞洲國家最低之一，預期在中期（medium term）台灣消費者物價指數年增率維持溫和。低通膨及充裕的流動性，則有助降低政府債務利息負擔。