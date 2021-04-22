美經貿官員：強化美台經貿投資關係為首要政策目標

台灣美國商會昨天舉辦第53 屆「謝年飯」，美商會今天表示，商務部代理副助理部長史蒂芬斯（Richard Steffens）透過預錄影片指出，拜登政府的首要政策目標為強化美國對台灣的經貿與投資關係，美國期待與台灣攜手面對全球經濟挑戰，並感謝台灣半導體業協助解決晶片短缺問題，也希望可以促進雙邊大學教育與公共衛生議題的交流。

台灣美國商會指出，今年謝年飯邀請到三位美國官方代表以預錄影片方式致詞，包括聯邦參議員馬基（Edward Markey）、美國商務部參事蕭雷（Derek Chollet）及商務部主管亞洲事務的代理副助理部長史蒂芬斯。商會會長金奇偉致詞說，在疫情影響下，各國都可看到台灣在全球供應鏈的關鍵角色，尤其是科技、半導體與資通訊等產業。

金奇偉表示，台灣已經成為全球注意力焦點，要把握這個黃金時刻，運用目前能量，不斷創新、強化產經環境，打造更具競爭力的未來。他也歡迎本周上任，具有29年美國商務部經驗的魏立安（Andrew Wylegala）接任商會執行長。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑致詞說，感謝美國商會會員扮演台美夥伴關係的重要橋樑，他相信透過台美合作，雙方可以找出創新的方法解決當前世界上的急迫議題。

總統蔡英文指出，祝賀台灣美國商會在台70周年的里程碑，台灣會持續成為外商投資的理想據點。她說，台美經貿關係透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的重啟協商，可進一步強化經貿夥伴關係，並為日後商討「雙邊貿易協定」（BTA）奠下根基。

蕭雷則讚揚台灣面對疫情的處理能力，更感謝台灣捐贈醫療設備。他說，去年11 月啟動的美台經濟繁榮夥伴對話（U.S.-Taiwan Economic Prosperity Partnership），將有助於深化雙邊產業交流。此外，最近美國國務院更新與台灣官方互動準則，將有助於建立更廣泛的雙邊關係，反應更為穩固的台美關係。