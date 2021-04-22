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三接外推替代方案可行嗎？ 王美花：工期至少要再二年

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

針對桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站外推方案，經濟部王美花今（22）日指出，已展開評估，若要外推的話，整個工期最少要再花二年以上時間。

桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站興建涉及藻礁保育，爭議不斷，前環保署副署長詹順貴提出「三接外移替代方案」，他認為，工業港可往外推移，減少浚挖，避開對水下礁體影響，環差頂多二年內可完成。

不過，除行政院長蘇貞昌日前指示經濟部審慎評估外，今天傍晚總統蔡英文也將與環團會面，外界好奇方案評估進度。

對此，王美花今天中午主持部務會議，會前接受媒體聯訪時表示，正在盤點工法、技術可行性及期程，目前唯一確定的是若要外推，至少要花費二年以上時間，而三接何時上線也會牽動電力供需，正在細部盤點中，有具體方案會再對外說明。

經濟部 中油 王美花

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