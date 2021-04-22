蓄水量沒起色 王美花：抗旱2.0每日增52萬噸水源
颱風「舒力基」今（22）日離台最近，然而南部水庫近日都未進帳，曾文水庫已跌一成，烏山頭水庫也在15%以下，擔心接下來都輪到南部限水。經濟部長王美花表示，抗旱2.0原本預計每天增加16.8萬噸水源，現在大幅增加為52萬噸，光是中部地區就有24萬噸。
王美花說，台中地區藉由節水已從原來的一天140幾萬噸，現在是120萬噸左右，節水效果非常好，再增加這些地下水源，包括水井跟伏流水等等，這樣的話確實對短期供應可以維持現在「供五停二」情形。
至於高雄部分，王美花說，高雄市長陳其邁對缺水議題相當關心，目前在高雄地區的每日節水已經有11萬噸。另外，為了增加水源，經濟部也與高雄市政府合作，在高雄地區鑿60口抗旱水井，盼透過開源與調度每天可增加20萬噸用水。
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