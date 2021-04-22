包租代管3.0再進化 將整合租金補貼

內政部今（22）日表示，為落實蔡總統「安心住宅計畫」，加速達成8萬戶包租代管計畫目標，擴大租屋協助，已於今年1月13日行政院核定第三期計畫納入租金補貼轉軌包租代管的整合方案，供需要的房東及房客作最適選擇，以吸引更多房東房客加入包租代管計畫，同時提升租屋環境及租賃服務品質。

營建署表示，考量民眾對於租屋需求持續增加，租金補貼戶更自今年起擴大辦理至12萬戶，整合租金補貼及包租代管兩居住協助方案有兩模式，一是租金補貼房東房客同時轉入包租代管；二是房東轉入包租代管，房客續留租金補貼。

營建署表示，整合方案的實施，房東增加修繕、公證及居家安全險等三項費用補助，房客也可評估補貼金額高低選擇整合方案，讓房客住得更安心、更安全、租金負擔更輕鬆，房東享有更多的稅優，此外，透過業者專業服務，租賃雙方皆可享有收租、代管及關懷訪視等高品質服務。

營建署補充，為提高租金補貼房東參與包租代管計畫意願，轉軌後契約租金即為租金補貼的簽約租金，無須受到市場租金打八、九折的限制，讓租金補貼房東房客順利轉換至包租代管。

內政部強調，包租代管整合租金補貼精進措施，目的是讓房東安心將房屋拿出來，加入社宅包租代管的行列，交由政府委託的租賃住宅服務業者出租及管理，享有保證收租、專人代管、賦稅減免及修繕補助等高品質服務，也使租賃雙方更有保障。