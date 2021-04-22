「抗旱2.0計畫」供水大增 從每天16.8萬噸增加到52萬噸

台灣正面臨56年來最嚴重的旱象，根據經濟部水利署統計，自去年9月起迄今，水利署增雨團隊已在台灣北中南各地水庫集水區，總計實施45次人工增雨作業。

除等待老天爺降雨之餘，經濟部也三路並進抗旱，分別是節水、調水與找水，自3月24日展開「抗旱2.0計畫」，目前已見初步成效。

經濟部長王美花今（22）日表示，原本預計每天增加16.8萬噸水源，現在大幅增加為52萬噸，光是中部地區就有24萬噸。

王美花中午主持部務會議，會前接受媒體聯訪時表示，原先預估抗旱2.0措施每天增加16.8萬噸水源，實際執行下來，已大幅增加水源達52萬噸，特別是水情燈號為紅燈的苗栗、台中（含北彰化）地區，增加24萬噸，加上中部地區實施「供五停二」下，確實達到節水效果。

此外，關於高雄地區的供水狀況，王美花表示，也有進行盤點，盼透過開源與調度每天可增加20萬噸用水，經濟部也與高雄市政府合作，在高雄地區再鑿30口抗旱水井。

久旱不雨，多數主要水庫蓄水率持續下探，尤以新竹以南最為嚴峻，截至今天下午13時止，寶山第二水庫蓄水率為5.8%、德基水庫3.9%、鯉魚潭水庫6.4%、曾文水庫9%。

不過，根據今日清晨最新天氣預報顯示，北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有明顯局部午後熱對流發展，研判有降雨機會，水利署即刻通知石門、谷關壩、仁義潭、曾文及烏山頭等地面人工增雨作業小組，並於中午12時完成整備，於13時起依照雲系發展程度，陸續燃放增雨焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。

水利署進一步指出，已實施的45次人工增雨作業，其中包含地面增雨32次、高空焰彈增雨八次、無人機應用增雨試驗二次及空軍空中增雨三次，藉由積極實施人工增雨，期盼為集水區帶來多一些降雨量，以延長各地水庫供水時程。