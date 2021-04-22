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各國對半導體大投資 BCG：半導體價格將漲35%~65%

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
波士頓顧問公司和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷在報告中點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節。記者杜建重／攝影
波士頓顧問公司和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷在報告中點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節。記者杜建重／攝影

在這一波半導體缺貨潮後，各國紛紛將半導體視為戰略物資，建立本土半導體產能。波士頓顧問公司（Boston Consulting Group、BCG）估算，若全球半導體主要參與者都建立完全自給自足的本地供應鏈，將推升半導體整體價格上漲35%到65%，並帶動電子產品設備價格上揚。

波士頓顧問公司是和美國半導體協會發布最新報告「強化不確定時代下的全球半導體供應鏈」，希望藉由這份報告，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司發表全球半導體供應鏈報告指出，過去30年半導體供應鏈發展出的全球架構，令業者得以大幅降低成本，並提升產品性能，但近年來天災和地緣政治等新因素，可能為既有的全球模式帶來風險。

波士頓顧問公司認為，各國決策者需考慮有針對性的政策措施，包括分散半導體製造業據點，以強化全球半導體供應鏈的韌性，因應未來十年的科技創新。

波士頓顧問公司指出，全球半導體供應鏈高度分工，使得產業能夠持續在科技上創新，創造龐大的經濟價值，嘉惠消費者。

據其估算，假設美國、歐洲、中國大陸、台日韓等全球半導體主要參與者都建立完全自給自足的本地供應鏈，以滿足其目前的半導體需求，至少需要多花約1兆美元的研發、資本支出等前期投資，和每年450億元至1,250億美元額外的營運成本。

由於各廠商採取擴大投資，波士頓顧問公司認為，將推升半導體價格整體上漲35%到65%，最終將反映在消費者的電子設備價格上。

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