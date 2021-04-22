各國對半導體大投資 BCG：半導體價格將漲35%~65%

在這一波半導體缺貨潮後，各國紛紛將半導體視為戰略物資，建立本土半導體產能。波士頓顧問公司（Boston Consulting Group、BCG）估算，若全球半導體主要參與者都建立完全自給自足的本地供應鏈，將推升半導體整體價格上漲35%到65%，並帶動電子產品設備價格上揚。

波士頓顧問公司是和美國半導體協會發布最新報告「強化不確定時代下的全球半導體供應鏈」，希望藉由這份報告，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司發表全球半導體供應鏈報告指出，過去30年半導體供應鏈發展出的全球架構，令業者得以大幅降低成本，並提升產品性能，但近年來天災和地緣政治等新因素，可能為既有的全球模式帶來風險。

波士頓顧問公司認為，各國決策者需考慮有針對性的政策措施，包括分散半導體製造業據點，以強化全球半導體供應鏈的韌性，因應未來十年的科技創新。

波士頓顧問公司指出，全球半導體供應鏈高度分工，使得產業能夠持續在科技上創新，創造龐大的經濟價值，嘉惠消費者。

據其估算，假設美國、歐洲、中國大陸、台日韓等全球半導體主要參與者都建立完全自給自足的本地供應鏈，以滿足其目前的半導體需求，至少需要多花約1兆美元的研發、資本支出等前期投資，和每年450億元至1,250億美元額外的營運成本。

由於各廠商採取擴大投資，波士頓顧問公司認為，將推升半導體價格整體上漲35%到65%，最終將反映在消費者的電子設備價格上。