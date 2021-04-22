快訊

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

全國首例！台師大111年起每學期改16周 年底就放寒假

行政院拍板「跟騷法」 法院有權預防性羈押

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院今（22）日於院會通過《跟蹤騷擾防制法》草案，立法明定跟蹤騷擾定義與行為，且授權法院得預防性羈押有反覆再犯疑慮者，且對跟騷且攜帶兇器等行為，最高可加重處五年以下有期徒刑或併科50萬元以下罰金。

內政部表示本次院會通過的跟蹤騷擾防制法草案能即時保護婦女安全，有效防制性別暴力，包括參採世界各先進國家立法模式，將該類行為視為犯罪。

內政部表示，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，以預防再犯防止危害；並兼採法院核發保護令狀制度，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

內政部表示，本次立法重點有以下三項：

一、明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之八大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

二、為保護被害人安全，警察公權力將即時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；法院認為行為人有反覆實行之疑慮者，得預防性羈押。

三、跟蹤騷擾行為屬告訴乃論罪，得處三年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金，如有攜帶凶器，加重處五年以下有期徒刑或併科新臺幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處三年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。

內政部 警察

延伸閱讀

想低調回鍋卻低調不起來　丁怡銘聲量僅次蔡英文、負評拖累蘇貞昌

前瞻道路計畫2.0 全國331案獲內政部補助

定位為犯罪！政院今將通過「跟騷法」草案 徐國勇：愈快過愈好

聯合報社論／游錫堃還記得憲政，蘇貞昌只記得權力

相關新聞

勞部擅改初審文字 挨批藐視國會

立法院衛環委員會日前初審通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，但衛環委員會召委、民進黨立委陳瑩昨天說，勞動部竟擅自竄改部...

影／千萬公噸的進口美豬失蹤？國民黨團請民眾協尋

國民黨立院黨團書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍、鄭正鈐與林奕華上午在黨團舉行「全國一起協尋美國豬」記者會，鄭...

趙少康：韓國瑜要選主席就改造國民黨 為選而選不必了

國民黨中常會28日將邀中廣董事長趙少康演講，也將在5月5日將黨主席選舉細則送交中常會通過，還未表態的可能人選、高雄市前市...

台鐵改革期程曝光 王國材：3年內企業化

太魯閣事件後，台鐵掀改革聲浪，公司化、企業化議題再度被提起。新上任的交通部長王國材今天說，預計三年內進行台鐵企業化。

蔡英文總統出席美國創新中心創新論壇

蔡英文總統上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「202...

配偶欄變空白透端倪 林為洲證實已離婚

根據監察院尚未公佈的財產申報資料顯示，國民黨立委林為洲年12月最新申報的資料顯示，其配偶欄已空白，林為洲也證實此事，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。