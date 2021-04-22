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科技產業園區拚節能減碳 用電大戶年平均節電率達1.7%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
科技產業園區推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。 圖／經濟部提供
科技產業園區推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。 圖／經濟部提供

用電大戶條款上路，企業節能減碳動起來！經濟部科技產業園區拚節能減碳有成，園區用電契約容量800kW以上的用電大戶，年平均節電率已達1.7%，優於法規管制目標。

此外，科技產業園區也推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。

經濟部指出，自2020年起，全球各大供應鏈為因應氣候變遷所帶來的負面影響，已陸續宣示碳中和目標，並要求亞洲供應商共同響應，且須履行與環境相關的永續行動方案。鑒於此股綠色浪潮勢必帶動科技產業園區內企業加速投入節能減碳行列，特委請專業團隊輔導事業辦理節能、節水及物質流成本會計等工作，透過直接或間接找出節能減碳的有效做法，評估改善效益成本及回收年限，並提供診斷分析報告書。

同時，也推動清潔生產、碳水足跡與循環經濟BS8001標準認證輔導，協助企業通盤檢視營運上的能資源消耗及碳排情形，從中制定後續改善方向與策略，促成節能減碳效益再提升。

此外，近年科技產業園區也結合區內企業共同推動綠電，於屋頂設置太陽能板，迄今年併聯量已達30,000瓩以上，加上引進電動公車、植栽綠化，及推動相關輔導與認證等實績，累計總減碳量已相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。

科技產業園區推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。 圖／經濟部提供
科技產業園區推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園一整年的碳吸附量。 圖／經濟部提供

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