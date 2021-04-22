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接棒敦北店！IKEA內湖店將4/28開幕 與大潤發複合經營

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
IKEA內湖店提供居家規劃服務。記者何秀玲／攝影
IKEA內湖店提供居家規劃服務。記者何秀玲／攝影

IKEA（宜家家居）在台北市唯一一家店鋪-敦北店，將在4月26號結束營業，進駐大潤發一館的內湖店，面積是敦北店的兩倍大，將於4月28日接棒開幕。

IKEA內湖店地上3層為賣場、倉儲區，地下2層為停車場，店總面積超過6,200坪，21日首度公開內湖店四大特色。第一，IKEA一樓與大潤發進行複合式經營，為台灣IKEA首見；一樓有三分之二為大潤發美食街「大潤發鮮食集」，另外三分一則是IKEA餐廳。

第二是IKEA的展示間。內湖店考量到台北市寸土寸金，居住環境較小，特別以好收納、小坪數大利用等主題打造展示間，希望貼近大台北地區的生活樣態，也給予更多元居家佈置解決方案。

第三IKEA內湖店餐廳，為內湖周邊最大的景觀餐廳，擁有430個座位；第四則是服務，提供居家規劃服務以及全台IKEA首見的自助結帳櫃台。

IKEA表示，由於內湖店是舊有建築物翻新，在環保節能花了更多功夫，除了全館都是使用LED燈具，店裡的空調主機、空調箱、水泵皆設置變頻器，以節省不必要之耗能；廁所採用省水標章之器具，以節省水資源的浪費；停車場採車牌辨識及在席辨識系統，不僅縮短顧客進場及尋找車位時間，更減少車輛的碳排放；屋頂設置太陽能光電板，將轉換的能源躉售給台電公司做再利用，預計申請綠建築銀級標章。

IKEA內湖店即將在4月28日開幕。IKEA／提供
IKEA內湖店即將在4月28日開幕。IKEA／提供
IKEA內湖店一樓與大潤發進行複合式經營，為台灣IKEA首見。記者何秀玲／攝影
IKEA內湖店一樓與大潤發進行複合式經營，為台灣IKEA首見。記者何秀玲／攝影

IKEA 大潤發

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