接棒敦北店！IKEA內湖店將4/28開幕 與大潤發複合經營
IKEA（宜家家居）在台北市唯一一家店鋪-敦北店，將在4月26號結束營業，進駐大潤發一館的內湖店，面積是敦北店的兩倍大，將於4月28日接棒開幕。
IKEA內湖店地上3層為賣場、倉儲區，地下2層為停車場，店總面積超過6,200坪，21日首度公開內湖店四大特色。第一，IKEA一樓與大潤發進行複合式經營，為台灣IKEA首見；一樓有三分之二為大潤發美食街「大潤發鮮食集」，另外三分一則是IKEA餐廳。
第二是IKEA的展示間。內湖店考量到台北市寸土寸金，居住環境較小，特別以好收納、小坪數大利用等主題打造展示間，希望貼近大台北地區的生活樣態，也給予更多元居家佈置解決方案。
第三IKEA內湖店餐廳，為內湖周邊最大的景觀餐廳，擁有430個座位；第四則是服務，提供居家規劃服務以及全台IKEA首見的自助結帳櫃台。
IKEA表示，由於內湖店是舊有建築物翻新，在環保節能花了更多功夫，除了全館都是使用LED燈具，店裡的空調主機、空調箱、水泵皆設置變頻器，以節省不必要之耗能；廁所採用省水標章之器具，以節省水資源的浪費；停車場採車牌辨識及在席辨識系統，不僅縮短顧客進場及尋找車位時間，更減少車輛的碳排放；屋頂設置太陽能光電板，將轉換的能源躉售給台電公司做再利用，預計申請綠建築銀級標章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言