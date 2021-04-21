蔡總統出席美商會謝年飯 重申將持續深化台美夥伴關係

蔡英文總統今（21）日出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2021謝年飯，她重申政府會以具體行動，持續深化台美緊密的經貿夥伴關係，並強調台灣將繼續與理念相同的國家共同維護區域的自由安全，打造一個有助經濟復甦和發展的理想環境。

蔡總統致詞表示，世界各地因疫情閉關封鎖已逾一年，雖然各國都在努力振興經濟，但仍有各種變數，距離經濟的正常運作及全面復甦，還有很長的路要走。

蔡總統說，大家親眼見證台灣挺過來了，甚至更加繁榮。她說，台灣因為政府、產業、公民社會及人民的相互合作，而防疫有成。數據再再顯示，台灣經濟在疫情期間表現優異。

蔡總統提及，2020年台灣的經濟成長率為3.11%，在全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中居冠；今年的成長率預計達4.64%，可望創下2015年以來的新高，台灣經濟的活力動能是成功的關鍵。

蔡總統也表示，很高興看到《2021商業景氣調查》中，86%「台灣美國商會」會員對今年台灣經濟前景表示樂觀，近80%看好未來3年經濟前景。更令人雀躍的是，有40%的台灣美國商會會員計劃擴大徵才。

蔡總統表示，他們將持續採取積極措施，改善能源、數位、勞工政策及法規，以確保外國企業繼續將台灣當作投資和布局的理想地點。

蔡總統說，很高興看到許多國外優秀人才及企業來台駐點扎根，她去年9月在總統府頒發了第1,000張就業金卡給外國專業人士，這張金卡代表政府為吸引傑出專業人才來台所做的努力，更例證全球供應鏈重組後帶來無數的機會。

蔡總統細數，自2018年以來，政府總計發出2,447張就業金卡，有三成是發給美國人士，其中包括YouTube共同創辦人陳士駿（Steven Chen）等矽谷菁英。

蔡總統列舉，繼奇異公司（GE）、中鼎集團（CTCI Corporation）、應用材料（Applied Materials）、Google及微軟等美國大廠宣布大規模投資台灣之後，思科（Cisco）也在林口新創園設立其在亞太地區的第一個資安人才培育中心。

蔡總統說，此中心將成為科技專業人士交流的平台，並培育人才，為軟體定義網路、資安、雲端技術、物聯網等領域提供解決方案。相信透過這些合作，台美企業互惠互助關係將持續蓬勃發展。

蔡總統重申，政府會致力以具體行動深化此一夥伴關係。為此，台美去年建立了許多合作機制。其中包括「科學及技術合作協定」，以及「基礎建設融資及市場建立合作架構」的簽署，並已召開工作小組會議。

蔡總統也說，去年11月舉行首屆台美經濟繁榮夥伴對話，對話中討論的各項合作正如火如荼展開，也舉辦各項論壇，如2月5日舉行的「台美半導體供應鏈合作前景座談會」。

蔡總統表示，美國總統拜登頒布行政命令，力求為關鍵物資及必需品打造更有韌性、更加安全的供應鏈，這是台灣可以提供協助的重要領域。

蔡總統說，台灣的半導體產業在建立全球安全無虞的供應鏈中，扮演至關重要的角色，並且是台美貿易關係重要的一環，台灣是美國可靠的朋友和重要的合作夥伴，很高興看到台積電參加白宮峰會，協同強化美國供應鏈，並解決全球半導體短缺問題。

蔡總統表示，相信藉由「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的重啟協商，可進一步強化經貿夥伴關係，並為日後商討「雙邊貿易協定」（BTA）奠下根基。

蔡總統強調，藉由參與台灣貿易談判的多年經驗，她深刻體認貿易與投資對我們夥伴關係的重要性，台灣會堅守承諾，持續優化一個穩健的貿易與投資環境。