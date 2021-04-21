行政院明修正《信託法》 防公益信託淪節稅、控股工具

行政院明（22）日院會預計通過《信託法》修正，要讓公益信託回歸公益本質，捐助財產不能再以約定方式回流捐助者，要避免公益信託淪為富人節稅與財團控股的工具。

有鑑於監督機制不足，常讓公益信託淪為富人節稅與財團控股的工具，法務部也據此擬定《信託法》部分條文修正草案，盼讓公益信託回歸公益本質，避免捐助財產被以約定方式回流捐助者。

在法務部完成草案公告作業後，遂將此修正草案送入行政院審查，並經由政委羅秉成審查整理完竣，行政院也在明日院會中排定此討論事項，預計在院會中通過後，再函請司法院會銜送立法院審議。

行政院表示，鑒於公益信託日益蓬勃，現行規範已不足以因應實務狀況，例如，目前信託財產之類型、管理及運用方法未有明確規範，致生爭議。行政院說明，又如各目的事業主管機關就公益信託之財務資訊揭露，規範不一，公眾難以接近取得，不利於公眾監督，爰提出本次修法以因應實務所需，並符公益。