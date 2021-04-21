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先升後降！中經院估上半年經濟成長率破6% 下半年3.6%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
中經院指出，台灣去年交出經濟成長率達3.11%的好成績，今年成長率再上一層樓，較去年增加1.69個百分點。 本報系資料庫
中經院指出，台灣去年交出經濟成長率達3.11%的好成績，今年成長率再上一層樓，較去年增加1.69個百分點。 本報系資料庫

中華經濟研究院今（21）日發布我國今年最新經濟預測，預測今年成長率約為4.8%，較去年底預測值上修1.07個百分點，呈現「內熱外溫」情勢。

中經院指出，台灣去年交出經濟成長率達3.11%的好成績，今年成長率再上一層樓，較去年增加1.69個百分點，受到比較基期因素影響，成長率先升後降，上半年平均成長率達6.13%，下半年成長率為3.61%。

中經院長張傳章進一步指出，今年經濟成長模式呈「內熱外溫」。國內需求貢獻3.89個百分點，國外淨需求貢獻0.91個百分點。

內需方面，他指出，今年民間消費成長，在低基期下，預計全年民間消費成長率為5.08%；國內投資則在高基期下成長不易，但因科技產業競逐、新商品之開發，以及國內都更計畫等，民間投資仍熱絡，全年成長率為4.38%。

外需方面，張傳章表示，預測今年海關商品出口年增率約17.42%，經物價平減後之實質商品與服務輸出、入年增率為6.13%及6.22%。

物價方面，中經院表示，景氣復甦帶動全球物資需求走升，加上大宗物資因為供不應求、運輸成本提高等因素，造成各類價格上漲，台灣躉售物價也攀升，2021年消費者物價指數（CPI）也將和緩走揚，全年CPI 年增率預測值為1.31%，比去年增加1.55個百分點。

國發會主委龔明鑫日前表示，今年台灣經濟成長率有機會挑戰5%。對此，張傳章則說，要挑戰5%，「不是不可能，但要再努力」；他提醒，疫苗與疫情的拉鋸仍會影響經濟復甦力道，中美貿易紛爭則影響廠商布局，地緣政治也將帶來不確定性，仍是未來隱憂。

中經院並指出，去年下半年起台灣進入嚴重乾旱，缺水問題浮上檯面，限水時程愈久，短期對國內生產活動有立即影響，長期可能影響廠商投資決策，也是重要的不確定因素。

消費者物價指數 經濟成長率

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