響應世界地球日 KPMG展開綠電募資計畫

響應世界地球日，安侯建業聯合會計師事務所今（21）日宣布，將加入「GW綠能公益100+」行動倡議計畫，以事務所及所內同仁的名義捐款，用於建置太陽光電系統，並將後續綠電收益，回饋給真善美家園二期工程，成為國內首家參與該計畫的會計師事務所。

安侯建業主席于紀隆表示，「GW綠能公益100+」是台灣第一個結合綠能、社會影響力的行動倡議，KPMG集團正在與世界各地的客戶密切合作，協助實現業務和供應鏈低碳化，並將環境、社會和治理（ESG）融入所做的每件事。

于紀隆指出，本次安侯建業與陽光伏特家、綠能公益發展協會等二家社會創新組織合作，共同創造社會影響力，可說是企業、產業公協會、社福機構與社創組織多元結合，更有意義的是，這項合作可以讓社福機構取得長期穩定的收入。

對於事務所而言，于紀隆表示，這項行動不僅善待環境，也能讓全體員工參與社會創新、落實公司治理，希望透過這次的合作拋磚引玉，共同為多元利害關係人的永續轉型找到新解方。

安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠表示，正因為氣候風險遠超過各界想像，安侯建業才需要本著專業組織的良知與使命，對全球宣布KPMG的承諾與決心。

黃正忠表示，向低碳轉型是項無悔的抉擇，安侯建業將從風險管理、商機開發，乃至於主動掌握商機，與所有利害關係人一同營造更具競爭力的低碳台灣，參與綠能公益，將是促成企業永續的重要加值策略。