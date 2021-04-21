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南亞科認購再生能源 布局綠色科技生產

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）落實綠色生產，今(21)日宣布正式購買1,040萬度再生能源電力，並規劃2023年達成8%裝置契約容量的再生能源目標，響應政府推動再生能源及推廣低碳友善環境。

南亞科表示，公司追求環境永續，推動環境永續發展計劃，制訂溫室氣體管理、資源循環再利用以及再生能源目標。2018年起導入ISO 50001認證之能源管理系統，打造即時監控平台，結合AI與數據分析科技改善節能落實綠色生產。

南亞科統計，這四年共節能4,309萬度電力，實踐創新科技為環境作出正向貢獻。並以創新研發核心價值投入高效能產品開發及生產節能減碳、節水減廢等改善方案，盡可能減少每項產品的環境碳足跡。

另外，在製程技術及產品設計不斷創新，提供更低能耗的綠色產品，2020年銷售的產品可為客戶節省6億5,848萬度電力，等同減少335,164公噸CO2排放量，相當於861座大安森林公園一整年的碳吸收量。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示，因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科以保護綠色地球為目標，積極推動再生能源計畫，導入SBT科學基礎減碳目標(Science Based Targets, SBT)設定國際碳排減量目標，支持聯合國永續發展目標(SDGs)，善盡低碳生產與保護環境之責，致力成為綠色科技生產者，攜手全球夥伴與地球共好。

南亞科 再生能源

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