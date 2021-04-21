響應422世界地球日 台電文創用退役變電箱打造環保展場
台電繼2019年首度參與全台最大文創平台「台灣國際文化創意產業博覽會」，今年再度獲邀參展，即日起至25日在松山文創園區四號倉庫與上百家知名設計品牌共同展出。
此次參展主打「零新耗、零廢棄」環保展場，從展示空間到所有螺絲螺帽，全都來自退役變電箱、電桿回收木料等自有廢料，現場除展示販售台電文創商品，更首度開放購買「電桿牌」等超夯限量退役材料。
台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首次推出電廠煤灰杯墊即引起網友討論，後續也將原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，並順勢推電商平台對外開賣，至今使用近3公噸煤灰與三千顆線路絕緣陶瓷礙子等回收材料。
台電指出，台電文創2019年首度參展「台灣文博會」，除循環經濟設計商品受好評，以廢棄線路絕緣設備「礙子」結合台電logo的霓虹燈展示牆，更成網美照必拍點，去年文博會受疫情影響停辦，台電文創今年再度受邀。
台電說明，今年參展期間適逢422世界地球日，台電文創延續既有理念，聯手台灣設計品牌META Design，主打「零新耗、零廢棄」環保展場，不使用新耗材、不製造一次性廢棄物，將昔日為民眾輸送電力的退役變電箱（開關箱）變身如雜貨店、書報攤；其餘展場佈置到所有用到的螺絲螺帽，也都來自電桿回收木料「木橫擔」和既有廢料，後續可重複利用。
台電表示，除藉台電文創以退役材料推動循環經濟、強化社會溝通，亦持續致力發電副產品再利用，如電廠煤灰已用於上百件工程回填材料，一年可再利用超過200萬噸，再利用率近九成；而發電源頭部分，台電持續發展再生能源，推動潔淨燃氣機組更新，既有燃煤機組持續減煤、減排等，努力確保全民穩定用電並兼顧環境保護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言