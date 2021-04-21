響應422世界地球日 台電文創用退役變電箱打造環保展場

台電繼2019年首度參與全台最大文創平台「台灣國際文化創意產業博覽會」，今年再度獲邀參展，即日起至25日在松山文創園區四號倉庫與上百家知名設計品牌共同展出。

此次參展主打「零新耗、零廢棄」環保展場，從展示空間到所有螺絲螺帽，全都來自退役變電箱、電桿回收木料等自有廢料，現場除展示販售台電文創商品，更首度開放購買「電桿牌」等超夯限量退役材料。

台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首次推出電廠煤灰杯墊即引起網友討論，後續也將原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，並順勢推電商平台對外開賣，至今使用近3公噸煤灰與三千顆線路絕緣陶瓷礙子等回收材料。

台電指出，台電文創2019年首度參展「台灣文博會」，除循環經濟設計商品受好評，以廢棄線路絕緣設備「礙子」結合台電logo的霓虹燈展示牆，更成網美照必拍點，去年文博會受疫情影響停辦，台電文創今年再度受邀。

台電說明，今年參展期間適逢422世界地球日，台電文創延續既有理念，聯手台灣設計品牌META Design，主打「零新耗、零廢棄」環保展場，不使用新耗材、不製造一次性廢棄物，將昔日為民眾輸送電力的退役變電箱（開關箱）變身如雜貨店、書報攤；其餘展場佈置到所有用到的螺絲螺帽，也都來自電桿回收木料「木橫擔」和既有廢料，後續可重複利用。