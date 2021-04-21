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屏東科技產業園區擴區 預計12月啟動招商

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

加工處為因應台商回流及活絡屏東縣地方經濟，規劃於原台糖公司六塊厝畜殖場（面積26.86公頃）開發屏東科技產業園區（擴區），該計畫日前已獲行政院核定執行，預計今年12月啟動招商作業，引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造業等，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。

屏東科技產業園區擴區後將配合高鐵屏東站、屏東科學園區及運動休閒園區等重大建設，以及「大南方大發展南台灣發展計畫」政策，將可帶動屏東縣整體發展與產業升級。

加工處表示，本案獲得行政院高度重視，蘇院長今年初巡視屏東，宣布將占地274公頃的屏東高鐵特定區，規劃成高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構區，周邊還有屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區等。

本次擴區是實現行政院長蘇貞昌宣示整個屏東願景計畫的首部曲，設置計畫書亦歷經行政院國發會審查通過，日前奉行政院蘇院長核定，將據以推動後續環評及開發計畫等園區開發作業，訂於今年12月啟動招商作業，招商後將同步進行園區開發工程及招商建廠工程，全力縮短園區前置作業期程除了上級單位行政院的支持。

該擴區計畫亦獲得屏東縣政府支持與協助，拓展屏東縣在地產業發展，以台糖公司原六塊厝畜殖場為擴區基地，該畜殖場已暫停營運多年，可藉由此次機會與台糖公司合作開發及活化用地，也獲得台糖公司董事會同意，達成三方共同合作開發科技產業園區。

屏東縣長潘孟安亦於日前出席科技產業園區聯合揭牌典禮時表示，三年前即請經濟部擴區，期盼台商回流爭取廠商投資，低汙染、高效益與高就業率的產業作為地方發展依據，屏東優點就是不缺電、不缺水、不缺地、不缺人，絕對是投資者最佳選擇。

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